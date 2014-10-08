«الإسكان»: افتتاح 23 مشروعًا لمياه الشرب والصرف في 13 محافظة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، عن تجهيز 16 مشروعًا لمياه الشرب و7 مشروعات صرف صحي، على مستوى 13 محافظة، للافتتاح خلال الشهر الجاري، وحتى نهاية العام الحالي، بتكلفة إجمالية 2 مليار و898 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب، و160 مليون جنيه لمشروعات الصرف الصحي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الشهر الجاري سيشهد افتتاح 6 مشروعات مياه شرب بطاقة إجمالية 240 ألف متر مكعب في اليوم، بتكلفة إجمالية مليار و325 مليون جنيه، بجانب 3 مشروعات صرف صحي، بطاقة استيعابية 108 آلاف متر مكعب في اليوم، بتكلفة إجمالية 207 ملايين جنيه، وذلك في 4 محافظات هي «الغربية، والدقهلية، وقنا، والأقصر».

وأضاف «مدبولي»، في تصريحات صحفية له، الأربعاء، أنه سيتم افتتاح مشروعات مياه شرب وصرف صحي، ودخولها الخدمة، شهريا، بما يشعر المواطن بتحسن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء في المدن أو القري، موضحا أن هناك 10 مشروعات أخرى لمياه الشرب سيتم افتتاحها خلال الشهرين المقبلين، بجانب 4 مشروعات للصرف الصحي.

وأشار اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن خطة الهيئة الإجمالية هذا العام المالي الجاري «2014– 2015»، بقيمة 4 مليارات و443 مليون جنيه، موضحا أن هناك مشروعا سيتم تنفيذها خلال الربع الثاني من الخطة، والتي بدأت مع الشهر الجاري وحتى نهاية العام الحالي.

وأوضح «العشري» أن عدد المشروعات المقرر الانتهاء منها خلال الربع الثاني، هى 9 مشروعات لمياه الشرب، بطاقة 498 ألف متر مكعب في اليوم، وتكلفة مليار و832 مليونا، بجانب 16 مشروعا جاهزا للافتتاح بطاقة 797 ألف متر مكعب فى اليوم، بتكلفة مليار و898 مليونا، و6 مشروعات للصرف الصحى، بطاقة استيعابية 77 ألف متر مكعب فى اليوم، وتكلفة 566 مليونا، إضافة إلى جاهزية 7 مشروعات للافتتاح بطاقة استيعابية 200 ألف متر مكعب في اليوم، وتكلفة 160 مليون جنيه، فضلا عن تنفيذ 18 مشروعا لصرف صحي القرى، بتكلفة 388.5 مليون جنيه، من تمويل خطة الهيئة، بجانب 4 مشروعات بالمنحة الإماراتية، بطاقة استيعابية 6 آلاف متر مكعب في اليوم، وتكلفة 213 مليون جنيه، و9 مشروعات تمويل البنك الدولى، بطاقة استيعابية 4 آلاف متر مكعب في اليوم، وتكلفة 72 مليون جنيه.

واستعرض «العشري» مشروعات المياه التي سيتم إنهاؤها خلال الربع الثاني، وهى محطة مياه بركة السبع، بطاقة 102 ألف متر مكعب في اليوم، وتكلفة 360 مليون جنيه، في المنوفية، ومحطتى مياه بنى سويف، بطاقة 86 ألف متر مكعب في اليوم، وتكلفة 320 مليون جنيه، ومياه أبوصوير الملق، بطاقة 7 آلاف، وتكلفة 45 مليون جنيه، في محافظة بنى سويف، ومحطة مياه طما، بتكلفة 200 مليون جنيه، في سوهاج، ومحطة مياة أبو تشت، بطاقة 51 ألف متر مكعب في اليوم، وتكلفة 310 ملايين جنيه، في قنا، ومحطة مياه إسنا، بطاقة 64 ألف متر مكعب في اليوم، وتكلفة 40 مليون جنيه، في الأقصر، ومحطتى توسعات مياه غرب النفق، بطاقة 34 ألفا، وتكلفة 450 مليون، وخزان التكديس الجنوبي بشرم الشيخ، بتكلفة 63 مليون جنيه بجنوب سيناء، وتوسعات مياه ملوي، بطاقة 68 ألف متر مكعب في اليوم، بتكلفة 44 مليون جنيه، في المنيا.

وأوضح أن مشروعات الصرف الصحي، هى توسعات صرف صحي قويسنا بالمنوفية، وتوسعات صرف صحى التل الكبير، بطاقة استيعابية 20 ألف متر مكعب في اليوم، وتكلفة 100 مليون، بالإسماعيلية، ومحطتى صرف صحى سنهور وأبوشنب، بطاقة استيعابية 10 آلاف متر مكعب، وتكلفة 90 مليون جنيه، وصرف صحي المقاتلة والدمشقين، بطاقة استيعابية 10 آلاف متر مكعب في اليوم، وتكلفة 76 مليون جنيه، في الفيوم، ومشروع إعادة تأهيل صرف صحي عرب المدابغ، بتكلفة 20 مليون فى أسيوط، ومحطة صرف صحي دشنا، بطاقة استيعابية 12 ألف متر مكعب في اليوم، وتكلفة 200 مليون جنيه، في قنا، بجانب 16 مشروعا لصرف صحي القرى، في 6 محافظات، هى صرف صحى قريتى بشالوش وشنسيه في الدقهلية، و6 مشروعات في الغربية، بقرى أسديمة وكفرالمحروق والنحارية وتلبنت قيصر والناوية والريانية، ومشروعي في المنوفية، في كفر فيشا، وكفرالشيخ إبراهيم، والبحيرة، في صفط الحرية وكوم زمران، والفيوم، في كفر عبود وتطون والغرق، وفي سوهاج، في قرى الحريدية القبلية والبحرية والقبيصات.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ مشروعات صرف صحي القرى في 4 قرى بالمنحة الإماراتية، بطاقة استيعابية 6 آلاف متر مكعب، وتكلفة 213 مليونا، بجانب تنفيذ 9 مشروعات أخرى عن طريق منحة البنك الدولي.