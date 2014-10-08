«لبيب»: إرسال تقرير «التفتيش والمتابعة» للمحافظين لمناقشتها

كلف اللواء عادل لبيب، اللواء إبراهيم حسن، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الرقابية التابع للوزارة، بإرسال الملاحظات التي ظهرت في تقرير الجهاز للمحافظين.

وشدد الوزير، الأربعاء، على أهمية عقد اجتماع لسكرتيري العموم ومديري الطرق والتخطيط في المحافظات، لمناقشة الملاحظات التي وردت في التقرير، لكي يتم تجنبها في خطة مشروعات العام المالي الجاري 2014 – 2015 والتي يتم تنفيذها حاليًا.

وأضاف أن التقرير رصد استكمال جميع مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات للعام المالي 2013-2014 وما تم استحداثه من مشروعات الخطة العاجلة، وارتفاع نسبة التمويل الذاتي لمعظم المشروعات بالخطة، مما ساهم في زيادة نسب التنفيذ للمشروعات بمعظم المحافظات.