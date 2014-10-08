وزير الزراعة: 78 مليون جنيه لتسمين 21 ألف رأس ماشية

قال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم اعتماد تمويل يُقدّر بحوالي 78.6 مليون جنيه إلى 1134 مربيًا، لتربية وتسمين ٢١ ألفًا و868 رأسًا من الجاموس، ضمن مشروع تربية وتسمين الجاموس «البتلو»، والذي تموله الوزارة، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف توفير اللحوم الحمراء في السوق المصرية عن طريق توفير التمويل اللازم لتكاليف تربية وتسمين ذكور الجاموس، وتشجيع صغار المربين، وخلق فرص عمل لشباب الخريجين في مجال الثروة الحيوانية بمختلف المحافظات.

وأضاف «البلتاجي»، في تصريحات صحفية له، الأربعاء، أن وزارة الزراعة تكثف جهودها لزيادة الإنتاج الحيواني من خلال تحسين السلالات المصرية من الحيوانات عن طريق تطوير الصفات الوراثية للماشية، إلى جانب زيادة إنتاجية اللحوم للقطعان المصرية من الحيوانات، وحماية المربين من مخاطر انتشار الأوبئة من خلال منظومة التأمين الصحي على الحيوانات، وتعويضهم في حالة تعرضهم للأمراض.

وأشار إلى أن تنظيم حملات للتوعية من مخاطر ذبح الإناث، وعدم الانخراط في برنامج علمي للتربية والتسمين للماشية، وتنفيذ مشروع لتحصين أكثر من 12 مليون رأس من الأبقار والجاموس والأغنام.

يأتي ذلك، فيما تقوم وزارة الزراعة بتنفيذ خطط من شأنها الاستفادة من مخلفات الإنتاج الزراعي في إنتاج أعلاف غير تقليدية لتخفيض تكلفة الإنتاج الحيواني وزيادة إنتاج مصر من اللحوم وتقليل الاستيراد من الخارج، فيما أكدت تقارير رسمية، أن إجمالي كميات اللحوم التي تستوردها مصر من الخارج تصل إلى 800 ألف طن سنويًا، ما بين لحوم بيضاء أو حمراء أو أسماك.