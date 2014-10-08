طالب يتخلص من حياته بسبب إجباره علي الزواج في ملوي بالمنيا‎

أقدم شاب على الانتحار شنقاً بعد إصابته بحالة اضطراب نفسي بسبب إرغام والده له بالزواج من فتاة دون رضاه في ملوي بالمنيا.

ورد بلاغ لمأمور مركز ملوي بالمنيا من شيخ خفراء ناحية سيف الشرقيه التابعه للمركز بوفاة “محمد عيد ممدوح” -20 سنه- طالب ، وبالانتقال والفحص عثر على جثة المذكور معلقه بسقف غرفة أعلى سطح المنزل المكون من طابقين معلقاً بحبل من رقبته ويرتدي كامل ملابسه ولا توجد به أي اصابات.

بسؤال والده “عيد ممدوح” -45 سنه- دبلوم قرر بانه عقب تحديد اليوم ميعاد للاحتفال بعرس ابنه أصيب بحالة اضطراب نفسي وفوجئ بقيامه بشنق نفسه ولم يتهم احد بالتسبب في ذلك.

أشارت التحريات الأولية بان المذكور أقدم علي الانتحار بسبب إرغام والده له بالزواج من عروسه دون رضاه.