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ثقافة الطفل بالأقصر تحتفل بالذكرى الـ41 لانتصارات أكتوبر

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ثقافة الطفل بالأقصر تحتفل بالذكرى الـ41 لانتصارات أكتوبر ثقافة الطفل بالأقصر تحتفل بالذكرى الـ41 لانتصارات أكتوبر

قصر ثقافة

أعلن فضل الله هاشم رئيس قصر ثقافة الطفل بالأقصر ان إقليم جنوب الصعيد الثقافي ينظم برئاسة الأستاذ سعد فاروق عدد من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة حيث ينظم قصر ثقافة الطفل بالأقصر احتفالية ثقافية احتفالا بالذكري 41 لانتصارات أكتوبر المجيدة .

وتشمل الاحتفالية محاضرات وندوات وعرض لفرقة كورال الأطفال بالأقصر وذلك علي مسرح قصر ثقافة بهاء طاهر في الفترة من 12 حتى 15 أكتوبر الجاري وتستهدف الحملة عدد كبير من تلاميذ المدارس بالأقصر .

وفي سياق متصل ينظم قصر ثقافة الطفل ورش فنون تشكيلية للأطفال ومسابقة ثقافية وذلك احتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة .

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