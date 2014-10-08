تواصل الاشتباكات بين الهند وباكستان في كشمير

اشتد القتال بين الهند وباكستان في كشمير، الأربعاء، ما أسفر عن إصابة نحو 10 أشخاص.

وقال مسؤول كبير بقوة أمن الحدود الهندية، إن الجيش الباكستاني أطلق نيران أسلحة آلية وقذائف مورتر على نحو 60 موقعًا عسكريًا هنديًا، مضيفًا أن الهند ردت.

وقال أوتام تشاند، من الشرطة الهندية، «استهدف حراس باكستانيون منطقة جامو بأكملها أثناء الليل وإطلاق النيران ما زال مستمرًا».

وأضاف أن 8 مدنيين هنود وأحد أفراد قوة أمن الحدود الهندية أصيبوا.

وقال ضابط كبير بالجيش، إن 3 جنود هنود أصيبوا أيضًا.