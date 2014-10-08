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الكويت تشترى أسلحة متطورة من ألمانيا

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ذكرت جريدة «الشاهد»، الكويتية اليومية، أن وزارة الدفاع الكويتية طلبت من ألمانيا شراء أسلحة متطورة، من أبرزها مدرعات وصواريخ اعتراضية وقاذفات لتزويد القوات البرية والجوية الكويتية بهذه الأسلحة النوعية، وذلك بهدف تطوير وتزويد قطاعاتها الميدانية القتالية بأحدث الأسلحة القادرة على رد أى خطر خارجي قد يتعرض لأمن الكويت.

وكشفت مصادر مطلعة للجريدة أن وزارة الدفاع الكويتية متمثلة في فرع العمليات اعتمدت الخطط القتالية الاستراتيجية وفرق التدخل السريع، في حال الحاجة إلى صد أى عدوان أو رصد أى صواريخ أو طائرات معادية تحاول الاقتراب من المجال الجوي الإقليمي، مؤكدة أن رجال القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للدفاع عن الحدود الإقليمية في ظل الظروف العسكرية التي تشهدها دول الجوار.
>وقالت المصادر إن القوات البحرية الكويتية تمتلك أحدث الزوارق الحربية القادرة على اعتراض أى هدف في وقت قياسي، مشيرة إلى تفعيل المنظومة الرادارية الخاصة بالمراقبة والرصد، حيث تشمل هذه المنظومة أحدث الأجهزة العالمية لمتابعة جميع الحدود الكويتية من الشمال إلى الجنوب.

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