بلدية دبي تطور 15 شاليهاً في حديقة الممزر

أعادت بلدية دبي تأهيل وتطوير 15 شاليهاً بنحو 600,000 درهم في حديقة الممزر، كما نظمت العديد من الفعاليات والأنشطة، استهدفت زوار حدائق دبي من خلال توفير أجواء الفائدة والمتعة الترفيه، وذلك بناء على رؤية ورسالة البلدية ببناء مدينة متميزة، تتوفر فيها استدامة رفاهية العيش ومقومات النجاح.

وقال المهندس جمعة خليفة الفقاعي مدير إدارة الصيانة العامة في البلدية: إن المشاريع التطويرية تهدف بشكل متواصل إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها البلدية لشرائح الجمهور المستفيدة منها، حيث كان إيجاد الخدمة وتوفيرها سابقاً هو التحدي الذي تواجهه البلدية، إلا أن التحدي الآن أصبح كيفية تطوير الخدمات المقدمة عليها وتطويرها وتحسينها والإضافة عليها.

وأضاف أن الأعمال اشتملت على بنود فنية كثيرة ومتنوعة، تمثلت في إزالة كافة الأصباغ القديمة من الجدران والأسقف والكاونترات الرخامية القديمة، وتنفيذ الإكساء الخارجي للشاليهات بالحجر الطبيعي بجمالية معمارية خاصة ومقاومة للاهتلاك، وإجراء الأصباغ الداخلية الجديدة بألوان متميزة، وحسب أصول الصناعة، وصيانة كافة العناصر الخرسانية في الشاليه واستبدال الأبواب الخشبية وصبغها وتركيب الأكسسوارات اللازمة الملحقة بها، إضافة لإصلاح منجور الألمنيوم وملحقاته، واستبدال بلاط السيراميك في الأرضيات والجدران في الحمامات بعد إعادة تأهيل التمديدات الصحية للمياه والصرف الصحي، واستبدال الأسقف المستعارة، كما اشتمل العمل على إعادة تأهيل مناطق الشوي والعديد من الأعمال الأخرى المتفرقة.

وأكد على الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع الخدمي في البلدية، لما له من أثر بالغ في تحسين الخدمات بأنواعها، ورفع نسبة الرضا للجمهور المتلقي لهذه الخدمات.

خدمات

من جانب آخر، أكد المهندس محمد عبد الرحمن العوضي مدير إدارة الحدائق العامة والزراعة، أنه خلال أيام إجازة العيد، استقبلت الحدائق العديد من الزوار الذين توافدوا للاستمتاع والترفية في ربوع الساحات الخضراء والفعاليات والأنشطة الممتعة والعالمية، وذلك ضمن مبادرات البلدية في تحقيق أفضل الخدمات وأعلى درجات الرفاهية لكل من المقيمين والزوار للإمارة.

وأشار إلى أنه ارتفاع مؤشر عدد زوار الحدائق الكبرى والسكنية والبحيرات لدبي خلال أيام العيد، يرجع إلى تنوع الفعاليات والأنشطة في الحدائق، وخاصة فعاليات حديقة الخور ومشرف العالمية المدهشة، والتي استقطبت ما يقارب 200 ألف زائر، وقد وصل عدد زوار الحدائق هذا العام إلى ما يقارب 500 ألف زائر.

وقدم عرضين عالميين، هما الفقاعات المذهلة في حديقة الخور والأدغال (السيرك) الممتع في حديقة مشرف، بالإضافة إلى العروض الممتعة الأخرى، مثل عروض الدولفين الممتعة، وفعاليات متنوعة بمدينة الطفل بحديقة الخور، ومناطق الألعاب الكهربائية في حديقة الصفا ومشرف، والفعاليات المنوعة في جميع الحدائق، منها حديقة شاطئ جميرا والممزر وحديقة الحيوان وحديقة زعبيل، والتي ضمت فعاليات الموسيقى العالمية (العروض الفنية).

عامل أساسي

وأوضح أن سياسة حكومة دبي في تفعيل الجانب السياحي للإمارة هو العامل الأساسي في نجاح رفع مؤشر عدد زوار الحدائق، وجهود الجنود المجهولين في الحدائق من المشرفين والمحصلين والمراقبين والمنقذين، وحتى العمال الذين كانوا على أتم الاستعداد لخدمة الجمهور طوال فترة العطلة، وقد عملوا على سير العمل بالحدائق في أحسن وجه ممكن، لتحقيق أفضل الخدمات وأعلى درجات الرفاهية، ولتقديم أفضل وأرقى الخدمات للوصول إلى الرقم واحد في تقديم الخدمات.

وتقوم بلدية دبي، إضافة إلى تنظيمها العروض الترفيهية للجمهور، بتجميل وتجهيز الصورة العامة للمرافق والشوارع ومواقع الفعاليات بالزهور والنظافة العامة والرقابة على المطاعم، وغيرها من المهام التي تشكل البلدية لأجلها فرق طوارئ، حرصاً على إخراج الفعاليات بالصورة المثلى.

مدينة الطفل

أما مدينة الطفل، فقد احتفلت بأجواء المرح والفرح ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية الساعة 02:00 ظهراً، ومن الساعة 04:30 إلى الساعة 07:00 مساءً، من خلال عروض مسرحية باباي المشوقة، التقط صورتك مع باباي، زيتونة، بلوتو وويمبي والعديد من الفعاليات المميزة في المدينة، تحت شعار «فرحة العيد في مدينة الطفل».

وأعدت المدينة برنامجاً ترويحياً يستفيد منه روادها، وأوضحت نيلا المنصوري رئيس مدينة الطفل، أن البرنامج الاحتفالي استمر لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من ثاني أيام العيد ولغاية رابع يوم، كما اتخذت المدينة كافة الإجراءات التحضيرية للفعاليات، بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير سبل الترفيه والمرح، وإيجاد متنفس جديد للترفيه والترويح عن جمهور مدينة وزوارها، في أجواء عائلية خلال العيد، دون أن يتكبدوا عناء الانتقال إلى أماكن أخرى للاستمتاع بأيام العيد.

وقالت: إن هذا البرنامج والعروض روعي فيها أن ترضي كافة أذواق وأعمار الأطفال، خاصة مرتادي المدينة، وأضافت أن من بين هذه البرامج والعروض، عروض منطقة الاستقبال من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 7:00 مساء «ركن الضيافة التراثية»، و«صناعة الوسام»، و«عروض باباي المشوقة»، و«الرسام الكرتوني» و«تزيين الكعك والبسكويت»، و«ركن التلوين» و«فعالية التقط صورتك مع باباي وأصدقائه».

كما شملت الفعاليات «مسابقات ترفيهية مع مجموعة سفراء العطاء» وركن «التلوين بالرمل» و«عروض خفة اليد»، أما فعاليات المسرح، فضمت «المسابقات الترفيهية مع مرشد» من الساعة 5:30 وحتى الساعة 6:30 مساء.

عيدية

وزعت إدارة الموارد البشرية في بلدية دبي، عيدية على العمال في وقفة عرفات وثان أيام عيد الأضحى المبارك، بمواقع عملهم، وذلك بهدف تقديم كل ما يسعد ويفرح الفئة العمالية، القوة الفاعلة في نظافة وجمال مدينة دبي، وهي تعد لمسة عرفان وتقدير، وتعبيراً صادقاً عن مفاهيم القيم الحميدة الراسخة لدى شعب دولة الإمارات، يذكر أن بلدية دبي سبق لها تنظيم العديد من الفعاليات لفئة العمال، أبرزها مهرجان العمال العالمي الذي يقام بالتزامن مع يوم العمال العالمي، وتستمر فعاليته لمدة 25 يوماً، تتنوع بين محاضرات دينية وفعاليات وأنشطة رياضية، إلى جانب ذلك، تم تكريم 726 عاملاً خلال هذه المناسبة.