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بايرن ميونيخ يعلن غياب رينا عدة أسابيع

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بايرن ميونيخ يعلن غياب رينا عدة أسابيع بايرن ميونيخ يعلن غياب رينا عدة أسابيع

برلين، (إفي): أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني أن حارس مرماه الإسباني بيبي رينا سيغيب عن الملاعب لعدة "أسابيع" بعد تعرضه لإصابة عضلية بساقه اليسرى خلال مباراة ودية الاثنين.

وخضع رينا اليوم لفحوص طبية لتحديد الإصابة والفترة التي سيبتعد فيها عن اللعب.

وتعرض الحارس الإسباني بيبي للإصابة خلال مباراة ودية امام فريق من الهواة، حيث غادر الملعب بعد دقائق من انطلاق اللقاء.

ويعد الحارس السابق لبرشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي بديلا حاليا للعملاق مانويل نوير في المباريات الرسمية لبايرن منذ انطلاق الموسم.

وانتهت المباراة الودية بفوز متصدر البوندسليجا 5-1 على فريق باولانر تراوميلف.

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