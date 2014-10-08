تمديد حظر التجوال في «ديار بكر» بتركيا

أعلنت ولاية «دياربكر» تمديد حظر التجوال، المفروض على بعض أقضية الولاية، بسبب المظاهرات غير المرخصة ضد تنظيم «داعش»، مع إضافة أقضية أخرى للحظر، وذلك حتى السادسة من صباح الخميس.

وذكر بيان صادر عن الولاية أن الحظر فُرض حتى السابعة من صباح الأربعاء، من أجل إعادة الأمن المتزعزع نتيجة أعمال العنف والشغب في عدد من الأقضية بالولاية.

وأفاد البيان أن الجهات المعنية خلصت، بعد دراسة وتقييم الوضع، إلى ضرورة تمديد حظر التجوال حتى الخميس 9 أكتوبر، مع إضافة عدد من الأقضية الأخرى إلى نطاق الحظر.

وبحسب البيان «يتمتع الالتزام بحظر التجوال بأهمية كبيرة من أجل استتباب الأمن العام في مدينتنا».

وكانت عدة ولايات تركية شهدت مظاهرات غير مرخصة ضد تنظيم «داعش»، وذلك استجابة لدعوة حزب «الشعوب الديمقراطي»، وقام المتظاهرون في بعض المدن بتحطيم نوافذ المباني وإشعال النيران في عدة مباني وسيارات وحافلات.