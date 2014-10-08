أخبار عاجلة

كأس البرتغال: ملخص الشوط الأول لمباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال بين تشافيس وفيتوريا جيماريش -
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
إيناسيو يحضر مباراة الزمالك والشرقية -
«كوليبالي» يتسبب في حيرة حسام البدري -
فيديو| سيف زاهر: إنجازات محمود طاهر تُدون في كتب.. وحسن حمدي كان قاسيا -
مساء dmc - العرب اللندنية : ترامب أشاد بالرئيس السيسي ووصفه بالرائع -
مساء dmc - إريك تريجر : لقاء الرئيسين أفضل فرصة لترامب لإبرام إتفاقيات جيدة مع السيسي -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : ترامب أكد دعمه لضخ إستثمارات أمريكية في مصر -
حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الهدف الأول لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

تمديد حظر التجوال في «ديار بكر» بتركيا

Google+ Print

أعلنت ولاية «دياربكر» تمديد حظر التجوال، المفروض على بعض أقضية الولاية، بسبب المظاهرات غير المرخصة ضد تنظيم «داعش»، مع إضافة أقضية أخرى للحظر، وذلك حتى السادسة من صباح الخميس.

وذكر بيان صادر عن الولاية أن الحظر فُرض حتى السابعة من صباح الأربعاء، من أجل إعادة الأمن المتزعزع نتيجة أعمال العنف والشغب في عدد من الأقضية بالولاية.

وأفاد البيان أن الجهات المعنية خلصت، بعد دراسة وتقييم الوضع، إلى ضرورة تمديد حظر التجوال حتى الخميس 9 أكتوبر، مع إضافة عدد من الأقضية الأخرى إلى نطاق الحظر.

وبحسب البيان «يتمتع الالتزام بحظر التجوال بأهمية كبيرة من أجل استتباب الأمن العام في مدينتنا».

وكانت عدة ولايات تركية شهدت مظاهرات غير مرخصة ضد تنظيم «داعش»، وذلك استجابة لدعوة حزب «الشعوب الديمقراطي»، وقام المتظاهرون في بعض المدن بتحطيم نوافذ المباني وإشعال النيران في عدة مباني وسيارات وحافلات.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية