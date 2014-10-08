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ضبط شقيق الذراع الأيمن لـ”الحمبولي” في الأقصر لصدور حكم بالإعدام ضده

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ضبط شقيق الذراع الأيمن لـ”الحمبولي” في الأقصر لصدور حكم بالإعدام ضده ضبط شقيق الذراع الأيمن لـ”الحمبولي” في الأقصر لصدور حكم بالإعدام ضده

المتهم المضبوط

تمكنت قوات الشرطة بمركز القرنة غرب الأقصر من ضبط شقيق أحمد حمزة الذراع الأيمن لياسر الحمبولي والصادر ضده حكم بالإعدام بعد مطاردة عنيفة .

تلقي اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الأقصر إخطارا من اللواء عصام الدسوقي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بتمكن ضباط مباحث مركز شرطة القرنة من ضبط المدعو محمد محمد حمزة أحمد 23 سنة عاطل و مقيم الضبعية دائرة مركز القرنة و المطلوب ضبطه و احضاره في القضية رقم 2677 جنايات مركز قوص التهمة ” سرقة بالاكراه و استعمال قوة و فرض سيطرة ” والمحكوم عليه فيها بالإعدام، ومحمد حمزة هو الشقيق الأصغر لأحمد حمزة الذراع الأيمن لياسر الحمبولي المعروف إعلاميا بخط الصعيد وطليق شقيقته.

وكان أحمد حمزة قد لقي مصرعه في مطارده مع الأمن في شهر ديسمبر من العام قبل الماضي حيث تولى قيادة تشكيل جديد لأفراد العصابة بعد القبض على الحمبولى نهاية يناير 2012 وقام بالعشرات من عمليات السرقة بالإكراه وخطف السيارات والاستيلاء على حمولتها، أو الحصول على أموال مقابل إعادتها، كما أنه كان متهما من جانب أجهزة الأمن فيما يزيد على 75 واقعة .

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