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مقتل مواطن هندى وإصابة 18 أخرين في تبادل لإطلاق النار بين القوات الهندية والباكستانية

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مقتل مواطن هندى وإصابة 18 أخرين في تبادل لإطلاق النار بين القوات الهندية والباكستانية مقتل مواطن هندى وإصابة 18 أخرين في تبادل لإطلاق النار بين القوات الهندية والباكستانية

ارشيفية

أعلن مسئول هندي مقتل مدني واحد على الأقل في تبادل كثيف لإطلاق النار بين القوات الهندية والباكستانية عبر الحدود بين البلدين.

ونقلت “فوكس نيوز” الاخبارية الأمريكية صباح اليوم الأربعاء عن ضابط الشرطة كيه راجيندران قوله إن تبادل إطلاق النار بين الجانبين أسفر أيضا عن إصابة 18 مدنيا من الجانب الهندي، ذلك في الوقت الذي لم ترد فيه أي معلومات بشأن سقوط ضحايا من الجانب الباكستاني.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعربت في وقت سابق عن قلقها إزاء القصف المتبادل بين القوات الهندية والباكستانية عبر الحدود بين البلدين.. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن سياسة واشنطن بشأن كشمير لم تتغير حيث أنها ترغب في التوصل إلى حل من خلال المحادثات بين الهند وباكستان.

يشار إلى أن القصف المتبادل بين القوات الهندية والباكستانية على مدار الأيام الماضية قد أجبر عشرات الآلاف من المدنيين على الفرار من منازلهم.

 

أ ش أ

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