ضبط 24 قضية تموينية خلال حملة أمنية بالمنيا

تمكنت مباحث التموين بالمنيا، من ضبط 24 قضية تموينية خلال 24 ساعة لضبط الأسواق، والحد من جشع التجار، تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا، إخطارًا من مباحث التموين، بضبط 24 قضية تموينية، حيث تم ضبط 5 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار،

> و3 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضيتين استخدام شنط سوداء، وقضية استخدام اسطوانة بوتاجاز صغيرة ، و5 قضايا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و5 قضايا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 قضايا إنتاج خبز ناقص الوزن، وقضية عدم الالتزام بمواعيد التشغيل، و3 قضايا ذبح لحوم خارج المجزر.

تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.