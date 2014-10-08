إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بأسوان

أصيب أربعة أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية والشوم بسبب خلافات الجيرة بأسوان .

تلقى اللواء محمد مصطفي مدير أمن أسوان إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم امبو بوقوع مشاجرة بناحية الفؤادية وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين .

وعلى الفور انتقلت القوات وتبين وقوع المشاجرة بين طرف أول عبد المنعم محمد سليمان سن 52 مزارع ومقيم الفؤادية مصابا بجرح قطعي بالجبهه وطرف ثان كلا من سيد سعدي سليم 42 سنة جزار وشقيقه كمال 50 سنة جزار بسبب مشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلي التشابك بالايدي وتعدي الطرف الثاني علي الطرف الاول بعصا شوم وتدخل ثلاثة من الجيران للتهدئة وفض المشاجرة ولكن قام الطرف الثانى باطلاق عدد من الأعيرة النارية بشكل عشوائى مما أدى الى إصابة كلا من محمد حسين نور 62 سنة مزارع مصابا بطلق ناري بالبطن دخول وخروج و عبد الصبور طاهر بدوي 63 سنة مزارع مصابا بكسر غائر بالجمجمة و زيد عيد حسين 26 سنة مزارع مصابا باشتباة بنزيف بالمخ

وتحرر المحضر رقم (9517) جنح مركز كوم امبو وجاري العرض علي النيابة.