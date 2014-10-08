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وصول 70 ألف طن بوتاجاز وبضائع و212 سيارة لموانئ السويس

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وصول 70 ألف طن بوتاجاز وبضائع و212 سيارة لموانئ السويس وصول 70 ألف طن بوتاجاز وبضائع و212 سيارة لموانئ السويس

صورة أرشيفية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانئ السويس استقبلت اليوم الأربعاء ما يزيد عن 70 الأف طن بضائع ، حيث وصل ميناء الزيتيات اليوم السفينة ماريمار جاز و على متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ينبع .

 ويستعد ميناء السويس لاستقبال السفينة دودو و على متنها 212 سيارة و السفينة ايجبشيان ديجنتى و على متنها 302 سيارة و 7 طن بضائع عامة  .

 ويستقبل ميناء الأدبية اليوم السفينة فارايست هونست و على متنها 53420 طن كلينكر قادمة من شرق اسيا و السفينة شمس و على متنها 3000 طن بضائع عامة كما يغادر الميناء السفينة بونتاتيس و على متنها 12 ألف طن بضائع عامة .

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