وصول 70 ألف طن بوتاجاز وبضائع و212 سيارة لموانئ السويس

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانئ السويس استقبلت اليوم الأربعاء ما يزيد عن 70 الأف طن بضائع ، حيث وصل ميناء الزيتيات اليوم السفينة ماريمار جاز و على متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ينبع .

ويستعد ميناء السويس لاستقبال السفينة دودو و على متنها 212 سيارة و السفينة ايجبشيان ديجنتى و على متنها 302 سيارة و 7 طن بضائع عامة .

ويستقبل ميناء الأدبية اليوم السفينة فارايست هونست و على متنها 53420 طن كلينكر قادمة من شرق اسيا و السفينة شمس و على متنها 3000 طن بضائع عامة كما يغادر الميناء السفينة بونتاتيس و على متنها 12 ألف طن بضائع عامة .