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اليوم.. استئناف محاكمة 30 إخوانيا في اقتحام نقطة شرطة بسوهاج

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تستأنف محكمة جنايات سوهاج في جلستها، الأربعاء، برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز نظر قضية أحداث الشغب وإقتحام تقطة شرطة قرية «العتامنة» بمركز طما والتى وقعت أحداثها عقب ثورة 30 يونيو والمتهم فيها 30 شخصا من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وأنصار الرئيس المعز ول محمد مرسى من بينهم 6 محبوسين.

وكانت المحكمة قد أجلت نظر القضية إلى جلسة اليوم الأربعاء لمناقشة باقى شهود الإثبات في القضية وسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين.

وقد بدأت أحداث القضية في أعقاب ثورة 30 يونيو بقيام العشرات من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى بقرية «العتامنة» بمركز طما بإقتحام نقطة شرطة القرية وطرد رئيس النقطة والقوة الأمنية منها وإلقاء زجاجات المولوتوف على مبنى النقطة مما أدى إلى اشتعال النار بها واحتراق 3 سيارات في فناء نقطة الشرطة.

وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد 30 متهما في القضية والقبض على 6 منهم وهم: عزيز الدين مصطفى 43 عاما وكمال مصطفى عبدالعواض 48 عاما وشقيقه خالد 41 عاما وحسن خلف محمد 58 عاما وأحمد حسن عبدالعال 40 عاما وعلى محمود سالمان 35 عاما وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين المضبوطين وإحالتهم و24 متهما آخرين في القضية إلى محكمة الجنايات.

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