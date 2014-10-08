استئناف محاكمة 20 متهمًا من «ألتراس الزمالك» اليوم

تستأنف محكمة جنح مدينة نصر، الأربعاء، محاكمة 20 متهمًا من ألتراس نادي الزمالك «وايت نايتس»، المخلى سبيلهم، والمتهمين في أحداث الاشتباكات التي شهدها ستاد القاهرة أول شهر مارس الماضي.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم إثارة الشغب والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتعدي على قوات الأمن وقطع الطريق.

ووقعت الاشتباكات أول مارس الماضى بين عناصر من ألتراس نادي الزمالك وقوات الأمن أثناء محاولة ألتراس الزمالك اقتحام ستاد القاهرة، لحضور مباراة فريق نادي الزمالك ونادي كابو سكورب الأنجولي، وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على مشجعي نادي الزمالك لتفريقهم، وتمكنت من ضبط المتهمين، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 522 لسنة 2014 وتمت إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.

والمتهمون في القضية هم: «محمد كمال عزت، ومحمود سيد محمود، ومحمود ماجد سليم، وبدر الدين مصطفى محمد، ورامي بيومي، وحسام عادل عبدالخالق، ومحمد ربيع، وأحمد ضياء الدين، وخالد أشرف عبدالوهاب، ونادر جمال صلاح، ومحمود محمد محمود، ومحمد فرحان، ومهند محمد، ومحمد ياسر زهدي، وأحمد حسين أبو العلا، ومحمد أحمد حنف، ومحمد إبراهيم إسماعيل، ومجدي فرج عبدالعزيز، ومحمود محمد يحيى، ومحمود محمد أحمد».