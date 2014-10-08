متابعة السيسى للحالة الأمنية وأزمة ليبيا تتصدر اهتمامات الصحف المصرية اليوم

اهتمت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم بعدد من الموضوعات على رأسها متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحالة الامنية و اعمال الحفر بقناة السويس الجديدة،و تصفية 16 من عناصر بيت المقدس، ومباحثات القاهرة حول الازمة في ليبيا،بالاضافة الى تلويح تركيا بالتدخل البرى فى سوريا، وإعادة إعمار غزة.

وقالت صحيفة “الأهرام” ..تفقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أمس ، مشروع قناة السويس الجديدة للوقوف على سير العمل ، وحجم الإنجاز الذى تم ، وزار محلب برفقة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس الكراكات التى تعمل بالمدخل الجنوبى للقناة الجديدة فى الدفرسوار ، وأعمال التعميق فى القناة القديمة بمنطقة البحيرات ، وقدم التهانى للعاملين بالكراكات العملاقة ، طارق بن زياد ومشهور ومكة وصلاح الدين .

وفى نفس السياق نقلت صحيفة “المصرى اليوم” عن الدكتور حسن فهمى، رئيس هيئة الاستثمار، قوله إن القيادة السياسية طلبت من المكتب الاستشارى الفائز إعداد مخطط تنمية محور قناة السويس، وإنهاء المهمة خلال 6 أشهر، لتنتهى أواخر فبراير المقبل، وهو ما يرجح تأجيل انعقاد القمة الاقتصادية «شركاء مصر» إلى مارس من نفس العام .

بينما نقلت صحيفة “الجمهورية” عن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء اعلانه أن العمل بالقناة مستمر بإرادة مصرية والحكومة ملتزمة بالموعد الذى حدده الرئيس عبدالفتاح السيسى للانتهاء من المشروع الذى يعد هدية مصر للعالم ، وقال من على متن الكراكة العملاقة “طارق بن زياد” التى تقوم بأعمال التكريك بالقطاع الجنوبى للقناة الجديدة بمنطقة الدفرسوار إن الحكومة تتعهد بتقديم كل الدعم اللازم لنجاح المشروع ، مشيدا بوقوف المصريين خلف المشروع وجمع تكلفته خلال 8 أيام فقط فى مشهد أذهل العالم .

ولفتت صحيفة “الشروق”الى تأكيد رئيس الوزراء إبراهيم محلب أن عمل أجهزة الدولة لإنهاء العمل فى قناة السويس الجديدة هو تحد مثل حرب 6 أكتوبر مضيفا خلال مصافحته للعاملين فى المشروع أثناء زيارته لموقع الحفر بصحبة رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش أمس أجدادكم حفروا قناة السويس وأنتم تحملون لواء المهمة فى القناة الجديدة .

وحول متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحالة الأمنية قالت صحيفة “الجمهورية” .. صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال عطلة عيد الأضحي المبارك تضمن متابعة للحالة الأمنية في البلاد والوقوف علي تطورات تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبري .

وقالت صحيفة “الأخبار” حول نفس الموضوع تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، الحالة الأمنية في البلاد، فضلا عن الوقوف على تطورات تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى .

وحول تصفية 16 من عناصر بيت المقدس …قالت صحيفة “الشروق” : وجهت قوات الأمن ضربة موجعة للارهابيين فى شمال سيناء وتمكنت من قتل 16 عنصرا تابعا لتنظيم أنصار بيت المقدس خلال عملية نوعية نفذتها جنوب الشيخ زويد ، فى وقت مبكر من صباح أمس بعد رصد سيارة دفع رباعى يستقلها 6 عناصر مسلحة قرب مدرسة الإعدادية فى قرية المقاطعة وقالت مصادر أمنية أنه فور رصد السيارة تم الدفع بقوات خاصة فى عربات الهامفى حيث دخلت القوات فى اشتباكات مع المسلحين ما أسفر عن مقتلهم وتابعت المصادر أن قوات أمنية لاحقت سيارتى دفع رباعى وموتوسيكلا فى العجراء والمهدية والجورة ما أسفر عن مقتل 10 إرهابيين وضبط 6 آخرين فى عملية وصفتها المصادر الأمنية بأنها كانت قوية جدا وبالغة التعقيد سواء فى تفاصليها أو توقيت تنفيذها غير المسبوق وتم خلالها استخدام معدات الرؤية الليلية أثناء الرصد والإشتباكات .

وفى نفس السياق قالت صحيفة “الأخبار” : تمكنت قوات الأمن بشمال سيناء فجر أمس من قتل 16 من تنظيم أنصار بيت المقدس وأصابة 6 آخرون كما تم ضبط 4 عناصر فى عدة عمليات نوعية بمنطقة جنوب الشيخ زويد ورفح .. وقالت مصادر أمنية أن قوات الأمن مدعومة بالمدرعات والدبابات والقوات الخاصة والصاعقة قامت بحملة مداهمات برية على منطقة “العجرة ” جنوب رفح شمال سيناء وتمكنت من قتل اثنين من العناصر التفكيرية وأصيب 6 آخرون كانوا يستقلون سيارتين رافعين الإعلام السوداء .

وحول إعادة إعمار غزة.. كشفت مصادر أنه من المقرر وصول حكومة التوافق الفلسطينية إلى غزة غداً لبحث أوضاع القطاع واقتراحات المشاركة فى مؤتمر إعادة إعمار غزة. وأوضح قيادى بحركة فتح أن إسرائيل اشترطت إدخال مواد البناء لإعادة إعمار القطاع من خلال الأراضى الإسرائيلية خشية إدخال أسلحة.

وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن مسؤولين فى القاهرة تعهدوا للجانب الإسرائيلى بعدم حدوث هذا الأمر، وأن مصر تقدمت باقتراح يتضمن تعيين لجنة دولية للإشراف على إدخال مواد الإعمار من خلال معبر رفح .

وحول الأزمة في ليبيا..قالت صحيفة “الأهرام”.. مع بدء زيارة رئيس الوزراء الليبى عبدالله الثنى لمصر، أكد فايز جبريل سفير ليبيا بالقاهرة، أن الزيارة تمثل رسالة قوية للعالم بأن طرابلس ماضية بثقة فى تنفيذ التزاماتها، من خلال التنسيق مع دول الجوار وفى مقدمتها مصر، وأن النتائج المتوقعة لها ستؤكد استمرار الدعم المصرى لخريطة الطريق فى ليبيا، على ضوء المبادرة المصرية التى طرحت على الاجتماع الوزارى لدول الجوار، الذى عقد بالقاهرة أخيرا.

وقالت صحيفة “الجمهورية” .. وصل عبدالله الثني رئيس الوزراء الليبي إلي القاهرة أمس في زيارة سريعة يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي وعددا من المسئولين لبحث العلاقات الثنائية وضبط الحدود ومنع تهريب السلاح بالاضافة إلي إعادة تأهيل الجيش الليبي.. كان في استقباله بمطار القاهرة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء.

وقالت صحيفة “المصرى اليوم” ..يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح الأربعاء، رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثنى، الذى بدأ زيارة رسمية، الثلاثاء، إلى القاهرة، برفقة وفد وزارى رفيع المستوى.

وقالت مصادر مطلعة، لـ«المصرى اليوم»، إنه من المقرر أن يبحث السيسى والثنى عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها مكافحة الإرهاب، والسيطرة على تهريب الأسلحة إلى مصر عبر الحدود .

وقالت صحيفة “الشروق” حول نفس الموضوع .. يبدأ رئيس الوزراء الليبى عبدالله الثنى اليوم جولة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسى وعدد من المسئولين المصريين فى مقدمتهم رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الخارجية سامح شكرى وعدد آخر من الوزراء وذلك خلال زيارته للقاهرة التى بدأت أمس وتستمر عدة أيام .

وقال مساعد وزير الخارجية لدول الجوار بدر الدين زايد ل”الشروق” إن زيارة الثنى هى الأولى بعد إعادة تكليفه من قبل المجلس التشريعى المنتخب وتأتى فى مرحلة بالغة الأهمية بالنسبة لليبيا فى إطار حرصها على إعادة بناء مؤسساتها حيث يضم الوفد الليبى وزراء الخارجية والداخلية والمالية والإقتصاد والصناعة والتعليم ورئيس الأركان .

وحول تلويح تركيا بالتدخل البرى فى سوريا قالت صحيفة “الأهرام” : حذر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أمس، من أن مدينة “عين العرب” الكردية السورية، على وشك السقوط فى أيدى تنظيم داعش الإرهابي، مشددا على ضرورة شن عملية برية لوقف تقدمهم.

وقالت صحيفة “الشروق” فى نفس السياق حذر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أمس من أن مدينة عين العرب “كوبانى” ذات الأغلبية الكردية فى سوريا على وشك السقوط بأيدى تنظيم داعش الإرهابى مشددا على ضرورة شن عملية برية لوقف تقم الجهاديين فى الأراضى السورية فى وقت أطبقت فيه عناصر التنظيم على المدينة الكردية وأوشكوا على السيطرة عليها .

أ ش أ