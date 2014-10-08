المغرب تفرج عن سائح بريطاني حكم عليه بالسجن بتهمة المثلية الجنسية

أفرجت السلطات المغربية، الثلاثاء، عن السائح البريطاني راي كول الذي حكمت عليه مؤخرا محكمة في مراكش بالسجن 4 أشهر بتهمة «الشذوذ الجنسي»، كما افاد مصدر وزاري مغربي.

وقال المصدر طالبا عدم ذكر اسمه أن كول (70 عاما) الذي صدر بحقه في نهاية الأسبوع الماضي حكم بالسجن 4 أشهر «أفرج عنه اليوم» بموجب إطلاق سراح مشروط، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وبحسب مصادر قريبة من الملف فان إطلاق سراح السائح البريطاني جرى بعد أن استأنف الأخير الحكم الصادر بحقه، من دون أن تحدد هذه المصادر متى قدمت دعوى الاستئناف.

وأكد أبناء كول في صفحة انشؤوها على موقع فيسبوك لحشد التأييد للمطالبة باطلاق سراحه خبر الافراج عن والدهم. وكتبوا «يسرنا أن نعلن أن والدنا راي كول اطلق سراحه من السجن وهو في طريقه للعودة إلى المنزل»، معربين عن شكرهم «للسلطات المغربية على الرحمة» التي أبدتها في هذه القضية.

كانت الشرطة اعتقلت كول في 18 سبتمبر في موقف حافلات في مراكش بينما كان بصحبة شاب مغربي عشريني.

وبحسب عمر أربيب، المسؤول في «الجمعية المغربية لحقوق الانسان» (مستقلة) فان المسن البريطاني والشاب المغربي اعتقلا في مراكش بعدما قاما «داخل مركز تجاري بحركات اعتبرت ذات إيحاءات جنسية».

وأضاف أربيب أن «المغربي نفى وجود أي علاقة جنسية بينه وبين البريطاني، مؤكدا انه احد معارف ابنته، وهي دبلوماسية، ولكن الشرطة عثرت في هاتفيهما على صور لهما» وأحالتهما إلى المحكمة التي قضت بسجن كل منهما أربعة أشهر.

والإثنين اتصل ابن كول بالسلطات المغربية طالبا منها اطلاق سراح والده، في حين ارتفعت في مواقع التواصل الاجتماعي اصوات تطالب بالافراج عنه.

ولكن خلافا للسائح البريطاني فان الشاب المغربي ما زال في السجن، كما اكد اربيب مساء الثلاثاء، مطالبا السلطات بالافراج عنه اسوة بالمواطن البريطاني.

وتصل عقوبة الانشطة المثلية في المغرب إلى السجن ثلاث سنوات.

ونادرا ما تعتقل السلطات المغربية رعايا اجانب بتهمة المثلية الجنسية، ولكن الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية البريطانية يحذر المثليين الراغبين بالسفر إلى المغرب من مخاطر تعرضهم لملاحقات، مؤكدا ان «المثلية الجنسية جنحة جنائية في المغرب».