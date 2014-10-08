«القاعدة» تهاجم مقار عسكرية وأمنية وسط اليمن

أعلنت جماعة «أنصار الشريعة»، التابعة لتنظيم القاعدة، شن هجوم واسع ضد مقار عسكرية وأمنية في محافظة البيضاء وسط اليمن، صباح الأربعاء.

وقالت جماعة «أنصار الشريعة»، في بيان نشرته على حسابها بموقع «تويتر»، إن من سمّتهم «المجاهدين» هاجموا معسكرا لقوات الأمن الخاصة في مدينة البيضاء، عاصمة المحافظة، عن طريق سيارة مفخخة يقودها انتحاري يدّعى «أبودجانة اللحجي».

وأشارت إلى أن مسلحيها هاجموا أيضاً مقرات الأمن العام وقوات النجدة والمجمع الحكومي ونقطتي الزاهر وعزة العسكريتين وأن الاشتباكات في هذه المواقع ما تزال مستمرة (24:15 ت.غ من صباح الأربعاء).

وأوضحت أن هذه الهجمات أدت إلى سقوط عدد من الجنود بين قتيل وجريح، دون أن تعلن عن خسائرها عدا مقتل الانتحاري الذي قاد السيارة المفخخة.

وعلمت الأناضول من سكان محليين بمحافظة البيضاء أن جماعة «أنصار الشريعة»، سيطرت على مكاتب حكومية بمدينة البيضاء من بينها مكتب التربية والتعليم. ولم يصدر أي موقف رسمي تعليقاً على هذه الهجمات.

وبررت الجماعة هجماتها بأنها تأتي في إطار استباقي لما قالت إنها «محاولات لتسليم مقار أمنية وعسكرية لجماعة الحوثي» التي اتهمتها بـ«السعي لحشد أنصارها لقتالها في المحافظة». وتضمن اتفاق «السلم والشراكة»، الذي وقعه الحوثيون عقب سيطرتهم على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الماضي مع الرئاسة اليمنية وأحزاب أخرى بندا ينص على إلزام الدولة حماية مواطنيها من القاعدة ومحاربتها.

وتتبادل الجماعتان العمليات المسلحة في إطار رغبة كل طرف تعزيز حضوره وفرض سيطرته على الأرض استغلالاً لضعف الدولة وانشغالها بالأوضاع في صنعاء، كما بدا أنهما يركزان على استهداف معسكرات ومقار الجيش بهدف الاستيلاء على السلاح والعتاد.

كانت مصادر أمنية وشهود عيان، افادوا في قوت سابق لـ«الأناضول» أن مسلحي تنظيم القاعدة، هاجموا ليلة الثلاثاء، مقرات حكومية وأمنية في محافظة البيضاء، بقذائف «آر بي جي» واشتبكوا مع جنود الأمن.