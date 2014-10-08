مقتل عنصر بالقوات الأممية في هجوم مسلح في كيدال شمالي مالي

قتل جندي تابع لـ«البعثة المتكاملة والمتعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي» (منيسما)، الثلاثاء، في هجوم شنه مسلحون مجهولون، بمدينة كيدال، شمالي مالي، حسب مصدر عسكري مالي تحدث لوكالة الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته.

في السياق ذاته، قال شهود عيان، في أحاديث متفرقة لـ«الأناضول»، إن مسلحين مجهولين أطلقوا من 6 إلى 8 صواريخ استهدفت «منيسما» في كيدال، تلتها أصوات انفجارت.

وبهذا الهجوم يرتفع عدد ضحايا «منيسما» خلال الأيام الـ5 الأخيرة، إلى 10 قتلى.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من «منيسما» حول ما ذكره المصدر العسكري المالي، كما لم تعلن أي جهة تبنيها للهجوم حتى الساعة 21.10 ت.غ.

وكان 9 جنود نيجريين، من «منيسما» قتلوا، الجمعة الماضية، في هجوم يعد «الأكثر دموية»، و«الأشدّ فتكا، في تاريخ البعثة، منذ انتشارها في الأوّل من يوليو 2013 في مناطق الشمال المالي، للتصدّي للمجموعات المسلحة الناشطة فيها.

وكانت مالي شهدت انقلابا عسكريا في مارس 2012، تنازعت بعده»الحركة الوطنية لتحرير أزواد«مع كل من حركة «التوحيد والجهاد»، وحليفتها حركة «أنصار الدين» اللتين يشتبه في علاقتهما بتنظيم القاعدة، السيطرة على مناطق شمالي البلاد، قبل أن يشن الجيش المالي، مدعومًا بقوات فرنسية، عملية عسكرية في الشمال يناير 2013 لاستعادة تلك المناطق.