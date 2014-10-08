تدشين خدمة دعم ضحايا العنف الأسري عبر الهاتف

دشنت القيادة العامة لشرطة دبي، خدمة طلب الدعم الاجتماعي لضحايا العنف الأسري بنسختها المطورة، لتصبح في متناول أفراد الجمهور وعبر الهواتف الذكية.

وأكد العميد الدكتور محمد المر، على أهمية هذه الخطوة في دعم ورعاية حقوق المعنفين من الفئات المستضعفة بالمجتمع، ولا سيما الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف أن إدارة حماية حقوق الطفل والمرأة، ومنذ استحداثها في عام 2011، باشرت بممارسة دورها الرقابي والوقائي في تعزيز القيم والمبادئ الخاصة بحقوق الإنسان عامة وحماية حقوق الطفل والمرأة بصورة خاصة، وتقديم الدعم الاجتماعي لضحايا العنف والجريمة من الأطفال والنساء.

من جانبه، أوضح العقيد خالد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية، أن خدمة طلب الدعم الاجتماعي لضحايا العنف الأسري أصبحت اليوم في متناول الفئة المستهدفة من الجمهور، وبنسختها الذكية عبر الهواتف النقالة، ويمكن للمتعامل الدخول على شاشة طلب الدعم الاجتماعي لضحايا العنف الأسري وتعبئة البيانات الأساسية، وتشمل «طبيعة المشتكي وطبيعة الشكوى، ونوع التأشيرة والهاتف والهاتف المتحرك والبريد الإلكتروني وصلة القرابة والعنوان والشكوى»، ومن ثم شاشة بيانات المشكو ضده، ويمكن للمتعامل تعبئة بيانات المشكو ضده، وتشمل «الاسم والعائلة والجنس ونوع التأشيرة والجنسية والعمر والمهنة والديانة ورقم الهاتف ورقم الهاتف المتحرك والعنوان»، وبعد ذلك تظهر رسالة تأكيدية من خلال رسالة نصية أو بريد إلكتروني للمتعامل برقم المراجعة.

وفي ما يخص شاشة خدمة العملاء «مركز الخدمة الموحد» أوضح مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية، أن الموظف المختص يقوم باستعراض رقم المعاملة عبر الصفحة الخاصة بشاشة طلب الدعم الاجتماعي لضحايا العنف الأسري، شاشة البحث.