ضبط 22 قضية تموين لمخالفة المواصفات ونقص وزن الرغيف بالمنيا

شنت مباحث تموين المنيا حملة مكبرة على المخابز البلدية، لضمان جودة الخبز المدعم خشية أن يظن منتجو الخبز بعدم وجود رقابة أثناء العيد، وأسفرت الحملة عن تحرير 22 قضية خلال ثالث ورابع أيام العيد.

تلقى اللواء أسامة متولي، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من مباحث التموين بضبط 22 قضية مخالفة لمخابز بلدية وطباقي بمراكز المحافظة.

حيث تم تحرير 10 قضايا لمخابز لإنتاجها خبز غي مطابق للمواصفات، و8 قضايا للتلبس بإنتاج خبز ناقص الوزن، و4 قضايا لعدم الالتزام بمواعيد التشغيل.