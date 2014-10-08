أخبار عاجلة

كأس البرتغال: ملخص الشوط الأول لمباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال بين تشافيس وفيتوريا جيماريش -
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
إيناسيو يحضر مباراة الزمالك والشرقية -
«كوليبالي» يتسبب في حيرة حسام البدري -
فيديو| سيف زاهر: إنجازات محمود طاهر تُدون في كتب.. وحسن حمدي كان قاسيا -
مساء dmc - العرب اللندنية : ترامب أشاد بالرئيس السيسي ووصفه بالرائع -
مساء dmc - إريك تريجر : لقاء الرئيسين أفضل فرصة لترامب لإبرام إتفاقيات جيدة مع السيسي -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : ترامب أكد دعمه لضخ إستثمارات أمريكية في مصر -
حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الهدف الأول لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

ضبط 22 قضية تموين لمخالفة المواصفات ونقص وزن الرغيف بالمنيا

  • مصر
  • 13
Google+ Print

شنت مباحث تموين المنيا حملة مكبرة على المخابز البلدية، لضمان جودة الخبز المدعم خشية أن يظن منتجو الخبز بعدم وجود رقابة أثناء العيد، وأسفرت الحملة عن تحرير 22 قضية خلال ثالث ورابع أيام العيد.

تلقى اللواء أسامة متولي، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من مباحث بضبط 22 قضية مخالفة لمخابز بلدية وطباقي بمراكز المحافظة.

حيث تم تحرير 10 قضايا لمخابز لإنتاجها خبز غي مطابق للمواصفات، و8 قضايا للتلبس بإنتاج خبز ناقص الوزن، و4 قضايا لعدم الالتزام بمواعيد التشغيل.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ

التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ