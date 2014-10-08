كشف خلية إخوانية يقودها طالبين لإفساد وتعطيل الدراسة بجامعة المنيا

قام قطاع الأمن الوطني بمديرية أمن المنيا، بضبط طالبين بجامعة المنيا، وهما نجلا قياديين إخوانيين، لاتهماهم بالتجهيز والإعداد لتنفيذ مخطط لإفساد وتعطيل الدراسة بجامعة المنيا بمجرد انطلاقها السبت المقبل.

تلقى اللواء أسامة متولي، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من جهاز الأمن الوطني بضبط «مُصطفى. ع. ا»، طالب ونجل لقيادي إخوانى مسؤول عن ملف الطلاب في جماعة الإخوان بالمنيا، والذى سبق القبض عليه عدة مرات لاتهام اجهزة الامن له بالضلوع في اعمال عنف وتحريض على التظاهر داخل جامعة المنيا، كما ضبط الطالب «عاصم.س.ا»، وهو نجل قيادي إخواني معروف أيضا.

وأفاد الإخطار أن جهاز الأمن الوطني وردت له تحريات بقيام المتهمين بإعداد خطة لتعطيل سير الدراسة بالجامعة بمجرد انطلاقها، وتحريض الطلاب على التظاهروتجرى أجهزة الأمن تحقيقات موسعة معهما للوقوف على ما اسمته بمخطط اخوانى لافساد العام الدراسي وارتكاب اعمال عنف بالجامعة.