أمن مطروح يحبط محاولة 40 شخصًا بينهم 3 بنغاليين التسلل إلى ليبيا

أحبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن مطروح، محاولة 40 شخصًا بينهم 3 بنغاليين، وذلك حال تسللهم الحدود الغربية لمصر في طريقهم إلى ليبيا بطريقة غير مشروعة عبر أحد الدروب الصحراوية غربي واحة سيوة.

كان مدير أمن مطروح اللواء العنانى حمودة، تلقى إخطارًا بضبط 40 متهمًا منهم 16 من المنيا و7 من البحيرة، و8 من بني سويف، و6 من مطروح، و3 من بنجلاديش، وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير شرعيه إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بواحة سيوة.

تم التنسيق وفرعى الأمن العام والأمن الوطنى بمطروح، تحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابه.