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مقتل 4 تكفيريين وضبط 9 وتدمير 4 بؤر ونفقين في حملة بشمال سيناء

  • مصر
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أسفرت الحملة الأمنية بمحافظة شمال سيناء، جنوب الشيخ زويد ورفح عن مقتل 4 تكفيريين وضبط 9 آخرين وتدمير عدد 4 بؤر ارهابية ونفقين و 8 دراجات بخارية .

وأعلنت المصادر الأمنية أن الحملة استهدفت مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح .. حيث تم مقتل 4 عناصر تكفيرية ، وضبط 9 آخرين وجارى التحقيق معهم للوقوف على مدى تورطهم فى الأحداث .

كما تمكنت قوات الأمن من تدمير 4 بؤر ارهابية من العشش التى تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد إنطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة .. الى جانب حرق وتدمير 8 دراجات بخارية بدون لوحات خاصة بالعناصر الارهابية .

ومن جهة أخرى تمكنت قوات الأمن من هدم وتدمير نفقين كانا يستخدمان فى التهريب بين وقطاع غزة .

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