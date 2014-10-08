تصاعد حدة التوتر بين «حزب الله» وإسرائيل على الحدود مع لبنان

قصفت المدفعية الاسرائيلية موقعين لحزب الله في جنوب لبنان الثلاثاء ردا على هجوم تبنى مسؤوليته اوقع اصابتين طفيفتين في صفوف الجيش الاسرائيلي واعاد التوتر إلى هذه المنطقة.

وتفيد المعلومات الواردة من الجيش الاسرائيلي وحزب الله ان الاخير فجر عبوة استهدفت دورية اسرائيلية عصر الثلاثاء في منطقة مزارع شبعا على الحدود بين لبنان واسرائيل.

وافاد الجيش الاسرائيلي ان عبوة ثانية انفجرت بعد الاولى دون اصابات.

وقطاع مزارع شبعا عبارة عن منطقة جبلية تبلغ مساحتها نحو 25 كيلومترا مربعا وتقع على الحدود بين لبنان وسوريا واسرائيل.

واصدر حزب الله بيانا جاء فيه «قامت مجموعة الشهيد حسن على حيدر في المقاومة الاسلامية بتفجير عبوة ناسفة عند مرتفعات شبعا في دورية إسرائيلية مؤللة، ما ادى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف جنود الاحتلال».

وكانت ناطقة باسم الجيش الاسرائيلي اعلنت ان «جنديين اصيبا بجروح حين فجرت عبوة ناسفة اثناء انشطة (الجيش الاسرائيلي) قرب الحدود اللبنانية».

واضافت «التقارير الاولى تشير إلى ان هدف العبوة كان مهاجمة الجنود».

واكدت المتحدثة في وقت لاحق ان الانفجار وقع «في الجانب الاسرائيلي من الحدود».

وردت القوات الاسرائيلية بقصف مناطق لبنانية في الجانب المقابل للحدود، كما قالت مصادر امنية لبنانية واسرائيلية.

وهي العملية الاولى التي يتبنى حزب الله مسؤوليتها ضد اسرائيل منذ منتصف مارس عندما اقدم على تفجير عبوة استهدفت دورية اسرائيلية على الحدود قرب مزارع شبعا من دون ان تؤدي إلى اصابات. ولم يكشف عن العملية إلا في أبريل.

وسميت المجموعة على ما يبدو على اسم عنصر حزب الله حسن على حيدر الذي قتل في الخامس من سبتمبر خلال محاولته تفكيك جهاز تنصت اسرائيلي في جنوب لبنان. وقد اقدم الجيش الاسرائيلي على تفجير الجهاز عن بعد اثر الكشف عن مكانه.

واصيب الاحد جندي لبناني بجروح في اطلاق نار عليه من الجانب الاسرائيلي غرب مزارع شبعا، في مكان قريب من المنطقة التي حصل فيها الانفجار الثلاثاء.

ولا توجد حدود مرسمة بوضوح بين لبنان واسرائيل في تلك المنطقة، بل تحتل اسرائيل منذ حرب يونيو 1967 منطقة مزارع شبعا المتاخمة لبلدة شبعا ويطالب لبنان باستعادتها، بينما تقول الامم المتحدة انها تعود إلى سوريا.

من جهته اعلن بيتر لرنر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان «الحكومة اللبنانية وحزب الله يتحملان مباشرة مسؤولية هذا الخرق الفاضح للسيادة الاسرائيلية» مضيفا ان الجيش الاسرائيلي «رد على هذا الاعتداء غير المبرر على قواته وسيواصل عملياته لكي تبقى الحدود الشمالية لاسرائيل آمنة».

بدورها، اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية انها «تندد بشدة» بهجوم حزب الله الذي تصنفه واشنطن ضمن المنظمات «الارهابية».

وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان واسرائيل حوادث متكررة حول الخط الاخضر الذي رسمته الامم المتحدة بين البلدين اثر انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان عام 2000 بعد 22 عاما من الاحتلال.

وكان مسؤول اسرائيلي اعلن في منتصف سبتمبر الماضي في تصريح صحافي ان الجيش الاسرائيلي اجرى تعديلات على انتشاره بشكل يتيح له مواجهة احتمال حصول هجوم بري لحزب الله باتجاه الاراضي الاسرائيلية.

كما قال في الفترة نفسها المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ارييه شاليكار ان مقاتلي حزب الله «عززوا مواقعهم بشكل كبير في اكثر من 200 قرية في جنوب لبنان بواسطة كل انواع الاسلحة والصواريخ» مضيفا «لقد حولوا القرى إلى مواقع عسكرية واحتمال نشوب نزاع هو مسألة وقت».

إلا أن العديد من الخبراء يستبعدون نشوب حرب جديدة بين اسرائيل وحزب الله على غرار الحرب التي نشبت بينهما عام 2006 خصوصا لان الحزب الشيعي منشغل بمشاركته بالحرب في سوريا إلى جانب النظام السوري. إلا ان الخبراء ايضا لا يستبعدون تماما احتمال تضافر عوامل عدة قد تؤدي إلى اشتعال هذه المنطقة.

كما أن إسرائيل تنظر بحذر وريبة إلى الاشتباكات بين قوات النظام السوري ومعارضيه التي باتت على مقربة من مواقع جيشها في هضبة الجولان المحتلة.