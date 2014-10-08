بالفيديو.. الشرطة التركية تقتل 14 متظاهرا كرديًا.. وفرض حظر تجول بعدة مناطق

ارتفعت حصيلة الاشتباكات بين مجموعات مختلفة خلال تظاهرات بدأت، الثلاثاء، واستمرت، الأربعاء، إلى 14 شخصا، حيث لقى شخصا حتفه في بلدة «فارتو» بمحافظة موش، واثنين في بلدة «كورتالان» بمحافظة سييرت، وثمانية في دياربكر وشخص واحد في بطمان واثنين في ماردين، بحسب الموقع الإليكتروني لصحيفة سوزجو اليسارية.

وذكرت صحيفة «حريت» التركية أنه تم فرض حظر التجوال في العديد من المناطق التركية.

وذكر الموقع أنه طبقا للمعلومات التي وردت من مصادر محلية في دياربكر، نشبت حرب شوارع بين الأكراد الموالين لمنظمة حزب العمال الكردستاني ومنظمة حزب الله الكردية بتركيا، والمؤيدة لتنظيم ما يسمى ب «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، مضيفا أن عدد القتلى مرشحا للزيادة.

يشار إلى أن حزب الله التركي هو منظمة كردية سنية مسلحة تأسست في أواخر السبعينيات لمواجهة حزب العمال الكردستاني (بي.كيه.كيه) الشيوعي، وعرفت بتشددها وعنفها ليس فقط في المواجهات المسلحة التي تقوم بها ضد بي.كيه.كيه فحسب وإنما لكل من يخالفها في الفكر أيضا.

وتأتي الاشتباكات التي اندلعت في أنحاء تركيا خلال تظاهرات مناهضة لتنظيم داعش الذي يحاصر مقاتلوه مدينة كوباني (عين العرب) الاستراتيجية حيث تحولت هذه التظاهرات إلى أعمال تخريب بالبلاد.

وذكرت الفضائيات الإخبارية التركية أن التظاهرات اتخذت منحى عنيفا في أعقاب تقارير بأن مقاتلي داعش تمكنوا من الاستيلاء على المدينة، حيث تم تخريب عدد من الممتلكات العامة ومنها السيارات وأفرع البنوك عبر البلد فيما أعلنت السلطات التركية حظر التجوال في بعض بلدات محافظة ماردين.