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بعد الإمارات وتركيا.. «بايدن» يعتذر للسعودية عن تصريحات بشأن دعم المتطرفين

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اعتذر نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، لوزير الخارجية السعودي سعود الفيصل عن تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي رجح فيها أن حلفاء رئيسيين للولايات المتحدة يزعزعون استقرار سورية من خلال إرسال الأسلحة والمال والمتطرفين إليها.

جاء اعتذار بايدن خلال اتصال هاتفي بالفيصل، عبر خلاله عن شكره للسعودية عن «الدعم القوي» الذي تقدمه المملكة في مكافحة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، بحسب بيان صدر عن مكتب نائب الرئيس الأمريكي.

وأوضح البيان أن المسؤولين اتفقا على أن «تلك القضية قد أغلقت».

وسبق أن اعتذر بايدن لتركيا والإمارات مطلع الأسبوع، حيث انتقد في وقت سابق الدول الثلاث على خلفية الأزمة التي تشهدها سورية.

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