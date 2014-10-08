منسق التحالف الدولي لمواجهة «داعش» يزور القاهرة الأربعاء

قالت جين ساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن منسق التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش، الجنرال جون آلن، والسفير بيرت ماكجيرك، سيصلان إلى القاهرة، الأربعاء، لإجراء مباحثات مع مسؤولي الحكومة المصرية ومسؤولي جامعة الدول العربية، بشأن تعزيز بناء التحالف الدولي.

وأضافت «ساكي»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن «آلن» و«ماكجيرك» قد أجريا مباحثات الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمان، موضحة أنهما التقيا مع زعماء ومشايخ القبائل والعشائر التي تتصدى لتنظيم داعش في العراق، مشيرا إلى أن الاجتماع تطرق إلى دعم الولايات المتحدة لرؤية رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لتوحيد البلاد، ومن المقرر أن يجتمع الجنرال «آلن» و«ماكجيرك»، الأربعاء، مع العاهل الأردني، الملك عبد الله، ومسئولي الحكومة الأردنية.