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أناقة ما بعد الخمسين على طريقة آنا وينتور

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أناقة ما بعد الخمسين على طريقة آنا وينتور أناقة ما بعد الخمسين على طريقة آنا وينتور

الثلاثاء 07-10-2014 19:25

عرفت آنا وينتور Anna Wintour رئيسة تحرير مجلة "Vogue" بنسختها الأمريكية بسيطرتها الكاملة على عالم الموضة، فهي السيدة الأولى بلا منازع، ويسعى جميع المصممين لتقديم ما يعجبها، كما يتطلع المتابعون لمعرفة رأيها دائماً، ومن الجميل أن نشاهد ذوق سيدة بمكانتها في إطلالاتها الرزينة والأنيقة لتخطو السيدات على خطاها بعد الخمسينات ويحصلن على إطلالات أنيقة ومناسبة.

تهوى آنا وينتور الألوان، وترتدي الكثير منها في إطلالاتها، وتحرص على انتقاء الطبعات الملونة الناعمة التي تزيد من إشراقة إطلالتها وجمالها، وقد ذكرت في أحد لقاءاتها أنها تكره اللون الأسود، ومن المستحيل أن نشاهدها ترتدي إطلالة سوداء بالكامل يوماً ما، كما يظهر لنا في الصور أعلاه عشقها للإكسسوارات والعقود المميزة تحديداً، إذ لا تكاد تخلو أي إطلالة من إطلالاتها من عقد جميل بألوان ناعمة، وعلى الرغم من أنها لا تكاد تغير تسريحة شعرها أبداً إلا أنها تبدو متألقة وأنيقة دائماً.

إن أردت اتباع طريقة آنا وينتور لأناقتك في سنواتك بعد الخمسين عاماً فاحرصي على اختيار الألوان المشرقة والمناسبة للون بشرتك، ولا تتعمدي إظهار الكثير أو ارتداء الفساتين القصيرة جداً، بل اعتمدي الإطلالات الرزينة نوعاً ما بالطول الذي يصل إلى الركبة والأحذية العملية ذات الكعب المريح.

شاهدي إطلالة السيدة الأولى في عالم الموضة آنا وينتور، وأخبرينا برأيك.
 

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