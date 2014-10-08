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مستشفى تنومة يعايد المرضى في العيد

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مستشفى تنومة يعايد المرضى في العيد مستشفى تنومة يعايد المرضى في العيد
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تقديم الهدايا للمرضى المنومين

تنومة - سعيد معيض

    قام مدير مستشفى تنومة المكلف عمر بن ظافر الشهري بالمرور على المرضى المنومين بالمستشفى وتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك وتقديم الهدايا لهم بهذه المناسبة، كما تم عمل احتفال للعاملين بالمستشفى.

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