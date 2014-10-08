أهالي الرس يحتفلون بالعيد يتقدمهم المحافظ

بحضور محافظ الرس المكلف محمد بن عبدالله العساف وعدد كبير من وجهاء وأعيان محافظة الرس ومديري الإدارات الحكومية والأهالي أقام خالد البلطان حفل عشاء في منزله بالرس.

وبدأ الحفل بكلمة للمحافظ شكر فيها خالد البلطان على هذه البادرة غير المستغربة من ابن الرس البار منوهاً بالحضور الكبير الذي جاء رغم مشاغله وارتباطاته متمنياً أن تحقق مثل هذه اللقاءات المباركة ما يتطلع له أهالي الرس لمناقشة كل ما يخدم المحافظة من المشاريع التنموية والاحتياجات فضلاً عن أهمية مثل هذه اللقاءات ليكون الجميع على قلب رجل واحد يمثلون المحافظة في كل متطلباتها.

كما رحب خالد البلطان بالمحافظ وكافة الأهالي مقدماً لهم الشكر البالغ على تلبية الدعوة ومعتبراً نفسه أول المبادرين لخدمة المحافظة وأهلها، وأضاف البلطان في حديثه عن أهمية الجانب الاقتصادي وتسخير كل الامكانات لخدمة المحافظة من هذا الجانب باعتباره يفتح آفاقاً واسعة لأبناء وبنات الرس ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع كما أنه يتيح لهم فرص عمل واسعة ويحفظهم من التيارات المختلفة التي تعج بها المجتمعات في الوقت الراهن، وتمنى البلطان أن يكون هناك معلومة دقيقة ووافية عن احتياجات المحافظة وما فيها من احصائيات وأرقام يحتاجها المستثمر في المجال الاقتصادي أو المتبرع في العمل الخيري فهي تسهل له الكثير وتختصر له الوقت والجهد.

كما دعا البلطان لأن يكون هذا الاجتماع سنوياً وفي أيام عيد الأضحى المبارك من كل عام وسط ترحيب الجميع ومباركتهم الفكرة.

من جهته تحدث رئيس لجنة الأهالي عبدالله الدعجان عن أهمية مثل هذه اللقاءات المباركة مؤكداً بأنها ستعود بمردود وافر على المحافظة وأهلها مضيفاً إلى أهمية التعاون مع كافة رجال الأعمال لتكون الرس أرضاً خصبة لاستثماراتهم، وهو ما بدأ الجميع يلمسه في السنوات الأخيرة حيث المشاريع الكبيرة والمنشآت المتعددة والتي سوف تتيح الكثير من فرص العمل للشباب.

وكان هناك العديد من المداخلات المختلفة من مدير القطاع الصحي بالرس: حسين العوض وكلمة وقصيدة للشاعر صالح المزروع وكلمة أخرى تضمنتها اقتراحاً عن تكريم شخصية لكل عام قدمه الدكتور محمد الشايع.

وفي ختام اللقاء تناول الجميع طعام العشاء الذي تم اعداده بهذه المناسبة.