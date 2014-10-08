4200 مراجع للمراكز الصحية الموسمية بالطائف

استقبلت المراكز الصحية بالطائف والمجندة لخدمة ضيوف الرحمن خلال ثمانية أيام من شهر ذي الحجة 4242 مراجعاً ومراجعة.

وقد استقبل مركز صحي السر على طريق الجنوب 1054 مراجعاً، ومركز صحي العطيف 689 مراجعاً، والسيل الكبير 555، وميقات قرن المنازل 261، ومركز صحي البهيتة 667، وميقات وادي محرم 253، ومركز صحي الهدا 239، ومركز صحي رضوان 525 مراجعاً.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان إلى أن المراكز الصحية قدمت خدماتها العلاجية والإسعافية منذ بداية عملها في 1 ذي الحجة، موضحاً أن سيارات الإسعاف قامت بنقل ما يقارب من 40 حالة إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف أن المراكز الصحية ستستمر في تقديم خدماتها حتى انتهاء موسم الحج باستثناء مركز صحي الميقات، ومركز صحي وادي محرم، حيث تم إغلاقها بنهاية يوم عرفة.