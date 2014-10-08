الشؤون الإسلامية تودع الحجاج بتقديم (1.5) مليون نسخة من هدية خادم الحرمين

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة توزيع المطبوعات وهدية خادم الحرمين الشريفين (من المصحف الشريف والكتب الدعوية) على حجاج بيت الله الحرام، من خلال الفرق الميدانية التابعة لوكالة المطبوعات والبحث العلمي عبر نقاط التوزيع بجميع منافذ المملكة البحرية والجوية والبرية تشمل 13 منفذاً في كل من مطار الملك عبدالعزيز والميناء الاسلامي في جدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، وميناء ينبع، وجسر الملك فهد، والمنافذ في كل من حالة عمار، والرقعي، والطوال، وسلوى، والخضراء، وعلب، والحديثة، والبطحاء، وجديدة عرعر، التي يغادر منها ضيوف الرحمن في رحلة عودتهم إلى أوطانهم بعد تأديتهم مناسك الحج بحج مبرور وذنب مغفور بإذنه تعالى.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي الدكتور مساعد بن إبراهيم الحديثي "أن الوزارة قامت في المرحلة الأولى والثانية بتوزيع كتب المناسك والكتب الإرشادية والتوعوية والاقراص المدمجة التي تحتوي على الدروس والمحاضرات على الحجاج أثناء قدومهم عبر المنافذ وفي المواقيت والمشاعر، بينما يقتصر توزيعها في هذه المرحلة على هدية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- التي يعتز بها ويحرص على اقتنائها الحجاج عند مغادرتهم المملكة، وهي نسخة مميزة من المصحف الشريف لكل حاج وبأحجام مختلفة وترجمات لمعانيه بلغات متعددة حسب رغباتهم تتجاوز في مجملها (1.5) مليون نسخة، إضافة إلى مغلف يحتوي على مجموعة من الكتيبات التوعوية القيمة والتي تتناول موضوعات متنوعة في العقيدة والفقه والسلوك والأخلاق والمرأة المسلمة، إضافة إلى محاضرات ودروس علمية على أقراص ممغنطة حسب اللغات التي يرغبها الحاج.

وأشاد الحديثي بجهود لجان وفرق التوزيع من منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وما يقومون به من جهود عظيمة لتأدية عملهم على مدار الساعة منذ قرابة شهر لإيصال المواد لكل حاج لإرشادهم لأداء فريضتهم على الوجه الصحيح بكل يسر.

كما شكر وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ على دعمه المتواصل لإنجاح برنامج الوكالة بالحج ورفع تهنئته بنجاح موسم حج هذا العام بفضل الله عز وجل ثم توجيهات ولاة الامر.