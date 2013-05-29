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الخارجية: إثيوبيا تعهدت لنا بعدم الإضرار بمصالح مصر أو التأثير على حصتها من مياه النيل

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الخارجية: إثيوبيا تعهدت لنا بعدم الإضرار بمصالح مصر أو التأثير على حصتها من مياه النيل الخارجية: إثيوبيا تعهدت لنا بعدم الإضرار بمصالح مصر أو التأثير على حصتها من مياه النيل

كتب : أكرم سامي منذ 7 دقائق

أكدت وزارة الخارجية أن إثيوبيا تعهدت بعدم الإضرار بمصالح أو التأثير على حصتها المائية، وقالت الخارجية في بيان رسمي صدر عنها اليوم منذ اندلاع الأزمة بين البلديم بسبب تحويل مجرى "النيل الأزرق"، "إن السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، دعا السفير محمد درير سفير أثيوبيا بالقاهرة للقائه اليوم 29 مايو بمقر وزارة الخارجية، حيث أشار نائب وزير الخارجية إلى أن مصر في انتظار صدور التقرير الخاص بلجنة الخبراء الدولية المعنية بتقييم آثار سد النهضة والتي تضم خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا وخبراء دوليين".

وشدد السفير علي الحفني على ضرورة التناول الجاد بين الدول الثلاث للتوصيات والشواغل التي تثار في هذا التقرير وبما يحقق مصالح شعوب تلك الدول دون الإضرار بأي منها، كما أكد نائب وزير الخارجية على أهمية التنسيق والتشاور بشأن أية خطوات قادمة في التعامل مع سد النهضة، في إطار التعاون الإيجابي الذي ساد أعمال لجنة الخبراء الدولية حتى الآن.

وأشار نائب وزير الخارجية إلى التعهدات الإثيوبية فيما يتعلق بعدم الإضرار بمصالح مصر أو التأثير على حصتها المائية، مؤكدًا أهمية الالتزام بهذه التعهدات وترجمتها على أرض الواقع.

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