وزير الخارجية الفرنسي: كوباني تشهد مأساة وعلينا جميعا ان نتحرك

أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان مدينة كوباني الكردية الواقعة على الحدود بين سوريا وتركيا تشهد مأساة تستوجب ان يتحرك الجميع من أجلها.

و قال أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) إن أعلام إرهابي «داعش» باتت ترفرف على مشارف كوباني وإنه للأسف لم يوقف أي شيء هجوم داعش عليها، بالرغم من قرب القوات التركية المتمركزة على مسافة بضعة كيلومترات والتي استقبلت نحو ٢٠٠ ألف لاجئ منذ عدة أيام ومن الغارات الجوية التي يشنها «التحالف الأمريكي العربي» والتي لم تستطع وقف الزحف الإرهابي.

و أشار فابيوس ان فرنسا تحشد جهودها من أجل كوباني وتجري اتصالات مع الجانب التركي سواء على مستوى وزير الخارجية أو الرئيس التركي لبحث كيفية التحرك في مواجهة هذا الوضع الملح.

و أضاف ان فرنسا على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة التي ستواصل توجيه ضربات في تلك المنطقة الواقعة شمال سوريا،كما انها تعزز من تعاونها مع القوات المسلحة التي تحارب «داعش» على الأرض.