وزير الخارجية الفرنسى: كوباني تشهد مأساة وعلى المجتمع الدولى أن يتحرك

أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أن مدينة كوباني الكردية الواقعة على الحدود بين سوريا و تركيا، تشهد مأساة تستوجب أن يتحرك الجميع من أجلها.

و قال أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، إن أعلام داعش باتت ترفرف على مشارف كوباني وأنه للأسف لم يوقف أي شيء هجوم داعش عليها، بالرغم من قرب القوات التركية المتمركزة على مسافة بضعة كيلومترات و التي استقبلت نحو ٢٠٠ ألف لاجىء منذ عدة أيام و من الغارات الجوية التي يشنها ” التحالف الامريكي العربي”و التي لم تستطع وقف الزحف الإرهابي.

و أشار فابيوس، أن فرنسا تحشد جهودها من أجل كوباني و تجري اتصالات مع الجانب التركي سواء على مستوى وزير الخارجية أو الرئيس التركي لبحث كيفية التحرك في مواجهة هذا الوضع الملح.

و أضاف، أن فرنسا على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة التي ستواصل توجيه ضربات في تلك المنطقة الواقعة شمال سوريا،كما انها تعزز من تعاونها مع القوات المسلحة التي تحارب داعش على الارض.

أ ش أ