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الجمعة.. حزب الدستور يجري انتخاباته الداخلية بأمانات محافظة القاهرة

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الجمعة.. حزب الدستور يجري انتخاباته الداخلية بأمانات محافظة القاهرة الجمعة.. حزب الدستور يجري انتخاباته الداخلية بأمانات محافظة القاهرة

كتب : أ ش أ منذ 23 دقيقة

تجري أمانة التنظيم بحزب الدستور الانتخابات الداخلية على المواقع المختلفة بأمانات القاهرة وقطاعاتها بدءا من الثانية من بعد ظهر بعد غد الجمعة الموافق 31 مايو الجاري في القاعة الرئيسية بمركز شباب الجزيرة.

وكانت أمانة التنظيم أجرت انتخابات داخلية مماثلة على مدى الشهر الماضي في محافظات الإسكندرية والشرقية والمنوفية جرت جميعا بنجاح، وأثبتت حيوية قواعد الحزب وتنوعه، وحصد ممثلو الشباب والمرأة عددا كبيرا من المراكز الهامة.

وأجريت الانتخابات تحت إشراف لجنة من المستقلين من ممثلي منظمات حقوق الإنسان والشخصيات العامة لتأكيد مبدأ الشفافية، ومن المقرر أن تعقد انتخابات أمانات محافظة الجيزة انتخاباتها الأسبوع المقبل.

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