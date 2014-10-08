الطلبة يمددون الإجازة وغياب الردع يفاقم الظاهرة

قرر طلبة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة أمس تمديد اجازة عيد الاضحى المبارك، غير عابئين بتحذيرات المناطق التعليمية.

وراوح تغيب الطلبة بين 35 - 90%، في مختلف المدارس، واعتبرت الإدارات أن النسب عالية وغير مسبوقة، مرجعة ارتفاع النسب إلى غياب قوانين رادعة، تمنع الطلاب من الغياب مهما كانت الأسباب.

ويأتي ذلك في ظل تأكيدات المدارس باختلاف مناهجها على التزامها بإرسال رسائل نصية إلى أولياء الأمور، تذكرهم بموعد الدوام الرسمي، وتحذرهم في الوقت نفسه من الغياب غير المبرر، إلا أن الأمور أفضت إلى غير ذلك، فطغى الغياب على الحضور.

وخلت الصفوف من الطلاب، ما اضطر بعض المدارس إلى جمع تلاميذ أكثر من صف في مكان واحد لإتمام العملية الدراسية، وكعادتها أصدرت وزارة التربية والتعليم مع بداية الدوام المدرسي بياناً دعت فيه إلى ضرورة انتظام الطلبة في صفوفهم، كما هو معتاد، بما يتواقف مع المواعيد الرسمية المعتمدة، والمنصوص عليها في التقويم المدرسي.

شهدت عدد من مدارس دبي الحكومية نسبة غياب كبيرة بين صفوف الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، وخاصة في الثانوية، بعد استئناف الدوام المدرسي أمس، عقب إجازة عيد الأضحى، بنسبة راوحت بين 35 و60%، في وقت وضع فيه عدد من مديري المدارس «لائحة السلوك» في قفص الاتهام، لعدم وجود بند واحد يردع الطلبة الغائبين قبل وبعد الإجازات الرسمية.

من جهتها، لم توفر وزارة التربية والتعليم إحصاءات الحضور والغياب في المدارس الحكومية بدبي والمناطق الشمالية، في وقت فعّلت فيه الوزارة إدخال أعداد حضور وغياب الطلبة بشكل يومي في نظام إدخال البيانات المعروف «sis»، وذلك من قبل إدارات المدارس اعتباراً من بداية العام الدراسي الحالي، لأول مرة، ويعمل هذا النظام على إظهار النسب والمعلومات المطلوبة أولاً بأول.

فيما التزمت المدارس الخاصة التي تقدم مناهج تعليمية متنوعة مثل (البريطانية والأميركية والبكالوريا الدولية)، بمواعيد الدوام والحضور المعتمدة من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إذ تحدد المدارس قبل بداية العام الدراسي مواعيد إجازاتها طوال العام والالتزام بها، ومنح عدد من المدارس الطلبة إجازة أسبوع كامل، على أن تستأنف الدراسة الأحد المقبل، والبعض الآخر يستأنفها اليوم.

بيان

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان رسمي لها، أهمية انتظام الطلبة في صفوفهم الدراسية، وفقاً للمواعيد الرسمية المعتمدة، والمنصوص عليها في التقويم المدرسي، موضحة أنها راعت بشدة وجود إجازات وعطلات رسمية تتخلل أيام والدراسة، وأنها في ضوء ذلك حددت نسب وأوزان المواد العلمية وتوزيعها على أيام التمدرس الفعلية، كما حددت مواعيد الامتحانات والتقويمات الأخرى.

وأوضحت أن أي إخلال بهذه المواعيد أو عدم انتظام في الدراسة من جانب بعض الطلبة، لا يؤثر بالسلب إلا في الطالب نفسه، وأنها من أجل ذلك وجهت إدارات المناطق التعليمية والمدرسية إلى ضرورة التواصل مع أولياء الأمور، بشتى الطرائق قبل عطلة عيد الأضحى، وحثهم على توجيه أبنائهم إلى المدرسة بداية من يوم أمس (الثلاثاء)، لمواصلة دراستهم بشكل طبيعي.

وذكرت أن تحقيق مصلحة الطلبة يظل مسؤولية مشتركة بين البيت والمدرسة، وأنها تعوّل كثيراً على دور أولياء الأمور وإسهاماتهم في إنجاح العملية التعليمية، وحث أبنائهم على الحضور، وخاصة أن المدارس أبوابها مفتوحة، وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية في كامل استعدادهم، لاستقبال الطلبة الذين تم توجيههم مسبقاً من قِبل معلميهم، إلى الانتظام في صفوفهم وفق المواعيد المقررة.

وأعربت عن تقديرها البالغ لأولياء الأمور الذين وجهوا أبنائهم إلى الدراسة أمس، كما أعربت عن شكرها الجزيل للجهود الكبيرة التي قامت بها إدارات المناطق التعليمية والمدارس، قبل إجازة عيد الأضحى وبعدها، وما بذله الإداريون والمعلمون من أجل الحفاظ على استقرار اليوم المدرسي.

وأشارت إلى أنها وجهت المناطق التعليمية إلى حصر أعداد الطلبة الحضور والمتغيبين، ورفع تقارير تفصيلية إلى المختصين في التربية، للوقوف على المعدلات الرسمية، واتخاذ اللازم في هذا الشأن.

التزام

وقال محمد أحمد درويش، رئيس النظم والتصاريح في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إن «المدارس الخاصة التزمت بعدد الأيام المحددة لإجازة عيد الأضحى المبارك التي تم اعتمادها من قبل هيئة المعرفة أثناء الوقت المحدد لاعتماد التقويم المدرسي، ومن ثم فإنه لم تطرأ أي تغييرات على إجازة عيد الأضحى للمدارس التي تمت الموافقة عليها مسبقاً».

وأظهرت الجولة الميدانية أن معظم فصول الطلبة كانت تضم من 8 إلى 10 طلاب فقط، وهو الأمر الذي دعا عدداً من المدارس إلى دمج الطلبة، ودفع البعض الآخر إلى صرف الطلبة قبل الموعد الرسمي لانتهاء الدوام.

وأضاف مدير مدرسة ثانوية دبي منصور شكري أن إدارات المدارس تعاني تلك الظاهرة التي لا يوجد رادع لها، إذ بلغت نسبة غياب الطلاب 55%، مؤكداً أن أولياء الأمور يؤدون دوراً مهما في تفاقم تلك الظاهرة، على الرغم من حملات التوعية واللقاءات التي تمت معهم قبل بدء إجازة عيد الأضحى، وتأكيد أهمية التزام الطلبة بالدوام الرسمي الذي ألزمت به وزارة التربية والتعليم الجميع.

وحول لائحة السلوك الطلابية، أكد شكري أن اللائحة تحتاج إلى إضافة نصوص صريحة وصارمة بحق الطلبة غير الملتزمين، ولا سيما عقد الإجازات والمناسبات الرسمية.

وأرجع أسباب غياب الطلبة إلى سفر أولياء أمورهم لقضاء الإجازة خارج الدولة وقضاء مراسم الحج، معتبراً أن أولياء الأمور تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة نحو التزام أبنائهم بأيام التمدرس التي يتم فيها الالتزام بتدريس المنهاج حسب خطة زمنية.

صرف الطلبة

كما أكد عدد من مديري المدارس الحكومية الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم أن نسبة الغياب كبيرة، وكان الفصل الدراسي يضم ثلاثة طلاب فقط، وهو الأمر الذي دعاهم إلى صرف الطلبة قبل انتهاء الدوام بثلاث ساعات، والبعض الآخر لم يتسن لهم تنظيم العملية التدريسية داخل الصفوف وفقاً لما تضمنه جدول الحصص في اليوم الأول من الدراسة، معتبرين أن تلك الظاهرة تحتاج إلى تضافر جهود الوزارة ومناطقها التعليمية والمدارس وأولياء الأمور، للحد من آثارها السلبية في مستقبل أبنائنا الطلبة.

وأشار محمد أهلي، مدير مدرسة الوحيدة الثانوية (بنين)، إلى أن مدرسته تضم 165 طالباً، وبلغت نسبة الغياب أمس نحو 50%، لأسباب أرجعها إلى عدم التزام بعض أولياء الأمور بما وجهت به الوزارة في ما يخص الدوام المدرسي، مضيفاً أن سفر بعض العائلات أدى دوراً كبيراً في ارتفاع نسبة الغياب لهذه الدرجة عقب الإجازة.

وأوضح أن الوزارة فعّلت الحضور والغياب في نظام إدخال البيانات «sis»، على أن تقوم المدارس بإدخال أسماء الطلبة الغائبين كل يوم في الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وذلك لرصد نسب وأعداد الحضور، وهذا يطبق أول مرة اعتباراً من العام.

أولياء أمور

أكد عدد من أولياء الأمور أنهم التزموا بشكل كامل بالتعميم الصادر من المدرسة بخصوص الدوام، لافتين إلى أن مسألة الحضور والغياب لا يمكن التلاعب بها، حرصاً على مصلحة أبنائهم.

وقال وائل عبد المنعم، ولي أمر لطالبين في مدرسة دبي الدولية الخاصة، أن فكرة التغيب عن المدرسة بعد أي إجازة رسمية غير واردة على الإطلاق في قاموس العائلة، لافتاً إلى أنه لا يمكن أن يعرّض ولديه في مرحلتهما التأسيسية لضغوط إضافية، عبر تراكم المواد الدراسية التي غابوا عن شرحها.

وأكد أن المدرسة تؤدي دوراً كبيراً في جعل البيئة الداخلية جاذبة للطلبة، من خلال عدد من العوامل، أهمها طرائق التعامل مع الأولاد.

مدارس في أبوظبي تتوقع استمرار الغياب

ارتفعت نسب الغياب في المدارس الحكومية والخاصة بابوظبي صباح أمس مع انتظام الدوام عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، وكالعادة فرض الطلبة موقفهم على الميدان في ظل غياب دور ولي الامر الايجابي، وتوقعت الادارات المدرسية استمرار الغياب اليوم بل وبنسب أكبر، حيث تراوحت نسب الغياب بمدارس أبوظبي ما بين 50% الى 90%.

وكان مجلس أبوظبي للتعليم قد أرسل تعميمات لجميع المدارس الخاصة والحكومية قبل بدء عطلة عيد الأضحى بمواعيد الدوام عقب الاجازة وأكد على ضرورة التزام الجميع بها، وطالبهم أمس برفع تقارير بنسب الغياب والحضور لديهم لمتابعة حالات الدوام بالمدارس بشكل عام.

تشجيع الملتزم

وذكر عبيد مفتاح مدير مدرسة الصقور للحلقة الثانية أن نسبة الحضور لديه بلغت 49% وقد تم رفعها للمجلس بناء على تعميم أرسل للإدارات المدرسية بذلك، موضحا بأنه حرص على زيارة الفصول الدراسية وتشجيع الطلبة الحاضرين وحفزهم على الالتزام، مؤكدا أنه سيتم مكافأتهم من خلال درجات النشاط لالتزامهم، أما الطلبة المتغيبون بدون عذر فستنفذ معهم اللائحة الخاصة بالغياب والتي يتم من خلالها توجيه انذار للطالب المتغيب بدون عذر بالإضافة الى وجود مجال للخصم من درجات السلوك، لأن هذا يوم دوام رسمي وعلى جميع الطلبة الالتزام به دون احداث خلل.

وأضاف أنهم قاموا بدمج الطلبة من ذات المرحلة في صفوف معا بهدف تأمين سير الدراسة بشكل عادي واستفادة الطلبة الحضور، كما انهم أعدوا جدولا ليوم أمس وفي حال استمر الغياب لنهاية الأسبوع سينفذ هذا الجدول الطارئ لتغطية الحصص وافادة الطلبة.

وذكرت عائشة الشامسي مديرة ثانوية عائشة للبنات أن نسبة الحضور لديها بلغت 10% فقط وهي نسبة غير مرضية لأنه كان يتوجب على أولياء الأمور الالتزام بالدوام الرسمي خاصة في ظل التزام اعضاء الهيئات الادارية والتدريسية في المدارس وحرصهن على ذلك لمصلحة الطلبة.

إعادة الطلبة

وأوضحت ادارة مدرسة درويش بن كرم بأن نسبة الحضور لديها 52% والمشكلة أن هذه النسبة متوقع أن تقل اليوم وغدا لأن الطلبة الذين حضروا ولمسوا نسبة غياب قد لا يلتزمون بقية الأسبوع، خاصة أن بعض أولياء الامور بدؤوا يتوافدون على المدرسة أمس بشكل مبكر لاصطحاب أبنائهم الى منازلهم، مشيرا الى أن ولي الامر يجب أن يكون أكثر تعاونا والتزاما بالدوام المدرسي، خاصة انه تم التعميم على جميع الطلبة بمواعيد عطلة العيد والدوام المدرسي بعدها.

وفي مدرسة عبد الجليل الفهيم بلغت نسبة الحضور 52% بين الطلبة، في حين جاءت النسبة في مدرسة الآفاق للحلقة الأولى 57%، واكدت الادارات المدرسية أنهم توقعوا حالات غياب ولكن لم يتوقعوها بهذه النسب، وان ولي الأمر لا يزال الجزء المؤثر بشكل أكبر في هذه الاشكالية السنوية لعدم حرصه على الالتزام بالدوام، وعدم قناعته بالإشكالية التي يتسبب بها عدم حضور الطلبة من خلل في العملية التعليمية، وان هذا يؤثر على الخطة الدراسية للفصل الدراسي الأول.

الخاصة

تفاوتت نسب الالتزام على مستوى المدارس الخاصة حيث ذكرت ادارات مدرسية أن الحضور لديهم مختلف على مستوى المراحل الدراسية، ولكن هناك نسب غياب واضحة رغم أنهم التزموا بالتعميم على الطلبة بالدوام طبقا للتعميم الصادر اليهم من مجلس أبوظبي للتعليم.

تحذير

«تعليمية أم القيوين» تنبه بالرسائل النصية

تجاوزت نسبة انتظام الطلاب في مدارس أم القيوين الحكومية بعد انتهاء إجازة العيد 75%.

وأكد سعيد علي بن حسين مدير منطقة أم القيوين التعليمية بالإنابة، أنه تم التنبيه على إدارات المدارس بعدم صرف الطلبة في وقت مبكر، الأمر الذي يؤثر على سلوكياتهم، كما تم التنبيه عليها بضرورة إبقاء الطلبة حتى نهاية اليوم الدراسي، وذلك من اجل إكمال المقررات الدراسية، مناشدا أولياء الأمور بضرورة إرسال أبنائهم إلى المدارس وألا يتركوهم في المنازل، كما ناشدهم بضرورة التعاون مع الهيئة التدريسية والإدارية، وإلزام أبنائهم الطلاب على الحضور للدوام الدراسي وعدم تشجيعهم على الغياب، لافتاً إلى أن غيابهم قد يؤثر عليهم دراسياً، ويتسبب في تأخير المناهج الدراسي.

وقال: إنه تم التنبيه على أولياء الأمور من خلال الرسائل النصية بضرورة إحضار أبنائهم إلى المدرسة.

حضور

متابعة المقررات في الغربية

انتظمت العملية التعليمية بجميع مدارس المنطقة الغربية بنسبة حضور وصلت لأكثر 70 %، وبدأ المعلمون بمتابعة المقررات الدراسية وإعطاء الحصص للطلاب في جميع مدارس الغربية التي بلغ عددها 32 مدرسة، بعد قضائهم عطلة عيد الأضحى المبارك. وأكدت المنطقة التعليمية في الغربية أن كل الأمور تسير حسب ما هو مخطط له سواء حضور المعلمين ومديري المدارس أو الطلبة، يتابع كوادر مكتب الغربية أعمال المدارس منذ الصباح الباكر.

دراسة

معلمو العين يحضرون والتلاميذ في البيت

منح عدد كبير من طلاب منطقة العين التعليمية، سيما المدارس الخاصة منها، أنفسهم إجازة إضافية عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث ممددوا الإجازة يومين إضافيين، حيث بلغت نسبة الغياب في بعض المدارس الخاصة أكثر من 70 بالمئة، وفي المدارس الحكومية أكثر من 40 بالمئة، فيما كان هناك التزام كامل بالدوام من قبل أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية.

ونفى عدد كبير من مديري المدارس في منطقة العين التعليمية «للبيان»، وجود أي قرارات أو تعليمات شفهية أو رسمية، تقضي بمد إجازة عيد الأضحى، بل على العكس من ذلك، تم التشديد على الطلاب قبل بدء عطلة العيد بضرورة الدوام مباشرة، كما أن بعض الإدارات قررت إجراء بعض الاختبارات والامتحانات التقويمية بعد عطلة العيد مباشرة، في محاولة منها لإلزام الطلبة بالدوام، إلا أن ذلك لم يلق آذاناً صاغية عند الطلاب، ضاربين بذلك عرض الحائط.

وأكد عدد من مديري المدارس، أنهم لم يتلقوا أي إشعارات أو طلبات من أولياء الأمور تفيد بضرورة تمديد العطلة وتأجيل الدوام.

من جهة أخرى، كشفت مديرة إحدى المدارس الخاصة التي تعتمد أحد أنظمة التعليم الأجنبية، أن عدداً من الطلاب لم يلتحقوا أصلاً بالدوام الرسمي حتى الآن.

وفي المدارس الحكومية، تباينت نسب الحضور والغياب حيث كانت نسبة الغياب بحدود 40 بالمئة، سيما في الساعات الأولى للدوام.

الإجراءات لم تثمر في الشارقة وعجمان

اشتكت إدارات مدرسية في الشارقة وعجمان من ارتفاع نسبة غياب الطلبة يوم امس التي وصلت الى نحو 60%، خاصة في مدارس الذكور فيما أظهرت مدارس الاناث التزاما اكبر وكانت نسب الحضور بين 40 إلى 50 بالمائة متوقعين ان تشهد المدارس اليوم وغدا ارتفاعا اكبر في عدد المتغيبين.

وقالوا ان جميع الاجراءات الاستباقية لهم لم تؤت مفعولها رغم التحذيرات تارة والنصح والتشجيع تارة اخرى لافتين الى ان رسائل نصية قصيرة تم توجيهها لأولياء الامور لكن دون جدوى.

واعتبرت الادارات المدرسية ولي الأمر شريكا في تفشي ظاهرة الغياب غير المبرر الذي يعقب الاجازات او يسبقها مطالبين بغرس قيمة وثقافة احترام الوقت في نفوسهم خاصة وانه مبدأ حثت عليه تعاليم ديننا الحنيف ووجب بالتقيد به معتبرين تلك السلوكيات الخاطئة تكريسا لثقافة تلازم الطالب حتى الكبر.

رصد

وشددوا على اهمية رصد اسماء المتغيبين وتوجيه انذارات لهم ترافقها متابعة جادة لمشكلة الغياب الجماعي قبـل الإجازات والعطل الرسمية والعمل على برامج ومشاريع توعوية تنمي لدى الطالب الاحترام استنادا إلى الأسس التربوية الصحيحة واقترحوا عقوبة خصم الدرجات لكل طالب يتغيب عن كل يوم.

وأكدت نورة المري مدير منطقة الشارقة التعليمية أن نسب الحضور في مدارس الإمارة منخفضة، موضحة بأن اليوم الأربعاء وغدا الخميس سيكون يوما دراسيا كاملا وسيتم فيه شرح الدروس بشكل اعتيادي دون النظر إلى نسب الحضور. داعية أولياء الأمور إلى ضرورة التعاون مع المنطقة التعليمية والمدارس وإلزام أبنائهم بالحضور.

وأشارت إلى اهمية غرس ثقافة الالتزام لدى أولياء الأمور ، وأن تلك الأيام الدراسية التي تسبق أو تتبع إجازات الأعياد هي أيام يحاسب عليها الطالب وليست إجازة، مؤكدة أن المنطقة التعليمية أرسلت تعاميم إلى كل المدارس تفيد بأهمية إرسال رسائل على كافة أولياء الأمور بأهمية الانتظام في الدوام وعدم الغياب.

وحول إمكانية وجود رادع لذلك قالت المري إنه «لا يمكن فصل الطلاب من المدارس بسبب الغياب، وإنما يجب أن يكون لدى أولياء الأمور ثقافة والتزام بأهمية تلك الأيام الدراسية». مبينة أنه سيكون هناك تواصل مع أولياء الأمور في الأيام المقبلة لضبط تلك العملية ومحاولة تفاديها في المستقبل.

آليات

عبد الرحمن المعلا مدير مدرسة المجد النموذجية تحدث عن بعض الآليات التي تم اتخاذها من قبلهم من اجل تفادي ازمة الغياب المتكررة سنويا حيث قال انه تم الاتفاق مع أولياء الأمور أن الدرس الذي يتم شرحه لن يعاد مرة أخرى، وأن الطلاب سيأخذون امتحانات في تلك الدروس التي غابوا فيها في الأسابيع المقبلة. موضحا أنه كان هناك طلاب غائبون قبل بدء إجازة العيد بيوم. ولذلك سيتم اليوم شرح الدروس بشكل اعتيادي ولن تعاد تلك الدروس مرة اخرى.

وأضاف «اعطينا توجيهات للمدرسين بإعطاء امتحانات للطلاب الأسابيع المقبلة من ضمنها الدروس التي تم شرحها في ظل غياب الطلاب». مبينا ان نسب حضور الطلاب امس في مدرسته بلغت 35 في المائة.

استهتار

يعزو عبد الكريم الاسطل موجه تقنية معلومات اتساع رقعة الغياب الى استهتار من الطالب نفسه وغياب التوجيه الاسري لان المدارس تبذل جهودا استثنائية في هذا الاطار لكن الكلمة الفصل تبقى للطالب نفسه وقال ان تعود الطلبة على الغياب يكسبهم سلوكيات سلبية، داعيا ان تتكاتف جهود الاسرة والمدرسة من اجل محاصرة هذا التوجه راهنا نجاح أي خطط علاجية او مقترحات بالتعاون البناء بين الطرفين لانهما اساس نجاح أي مقترح كان.