القبض على موظف حكومي يدعي قدرته على تسخير الجن

تمكنت فرق مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من الايقاع بمشعوذ ادعى قدرته على تسخير الجن وحل المشاكل الزوجية والذي تبين انه يعمل موظفا في احدى الجهات الحكومية، وتمكن المتهم من النصب على مجموعة من السيدات مطالبا اياهن بجلب ريش وملابس داخلية ومبالغ مالية كبيرة.

وقال العقيد عبدالله راشد مدير ادارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي ان معلومات موثوقة وردت تفيد ان رجلا عربي الجنسية يدعي قدرته على تسخير الجن وانه قادر على فك السحر وعمل احجبة للمحبة وانهاء الخلافات الزوجية، وبناء على تلك المعلومات تم اعداد فريق عمل من الادارة وتمت مراقبة المتهم للتأكد من المعلومات، اضافة الى ترتيب عنصر نسائي من الشرطة للاتصال به وايهامه بأن لديها مشاكل زوجية وانها تطلب في مساعدته، وأكد لها المتهم قدرته على فعل ذلك وطلب منها شعرة من زوجها وبعض الملابس الداخلية ومبلغ 10 آلاف درهم، مقابل منحها زجاجة مياه وحجابا خاصا سيكون فيهما الحل والشفاء وانتهاء المشاكل.

ايهام

وأوضح العقيد راشد ان عنصر الشرطة اوهمته بأنها ستقوم بإحضار المطلوب منها وطلبت منه وقتا لإحضار المبلغ وفي الموعد المحدد تم اعداد كمين محكم للمتهم، وأثناء تسليمه المبلغ المطلوب القي القبض عليه، وباستجوابه أكد انه تعلم تسخير الجن في موطنه، وانه قادر على اعادة العلاقات الزوجية، وفك اعمال السحر وغيرها.

شعوذة

وكان المتهم يطلب من ضحيته وضع تلك الاحجبة داخل الوسادة التي ينام عليها الزوج، أو وضع مزج المياه- التي ادعى أنها مقروء عليها- مع المياه التي يشرب منها الزوج، أو وضعها في الطبخ، أو رشها على عتبة الغرفة أو البيت، وغيرها من الادعاءات الكاذبة.

من جانبه قال المقدم راشد صالح نائب مدير ادارة مكافحة الجرائم الاقتصادية انه بعد القبض على المتهم وبفحص هاتفه وجدت بعض الرسائل النصية التي يطلب فيها من ضحاياه من النسوة ريشا وشعرة من رجل الزوج وكوبا يشرب منه الزوج، وأكد انه كان يطلب من الضحايا في كل مرة مبالغ مالية كبيرة لا تقل عن 30 الفا لكل حالة معترفا انه تمكن من النصب على عدة حالات وأكثرهم من النسوة، لافتا الى ان المتهم يقوم بهذه الاعمال منذ عام تقريبا، وان هناك من اقتنعوا بقدراته فعليا من النساء ودفعن له مبالغ مالية، وتمت احالة المتهم الى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

سذاجة

وقال المقدم راشد انه رغم التحذيرات المستمرة لشرطة دبي بعدم الانسياق وراء مثل هذه الاكاذيب الساذجة الا ان البعض مازال بعيدا عن التوعية ولا يسمع وانه رغم التقدم العلمي وارتفاع مستوى الثقافة إلا ان بعض النساء يتعلقن بآمال كاذبة بعيدة عن الواقع وغير معقولة، مطالبا الجمهور بالإبلاغ الفوري على مثل هذه الحالات على الرقم المجاني 800243، وعدم التعامل مع مثل هذه الاكاذيب.