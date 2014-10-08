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5 محترفين في قائمة بوتسوانا ' المحلية ' لمواجهة مصر

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5 محترفين في قائمة بوتسوانا ' المحلية ' لمواجهة مصر 5 محترفين في قائمة بوتسوانا ' المحلية ' لمواجهة مصر

أعلن بيتر بوتلر المدير الفني لبوتسوانا استدعاء 30 لاعبا لمواجهة مصر في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالمغرب 2015.

وضم بوتلر خمسة محترفين من بينهم رباعي في جنوب إفريقيا ولاعب واحد في الهند، بينما يأتي ال25 لاعبا باقي القائمة من أندية في بوتسوانا.

وبوتسوانا لا يمتلكان أي نقطة في المجموعة السابعة بعد خسارتي الجولتين الأولى والثانية.

وضمت القائمة:

حراسة المرمى : مومبولي ماسولي – ويجاري ديكاجو – موديري ماروما (بولوكواني الجنوب إفريقي) – كابيلو دامبي (بلاتينيوم ستارز الجنوب إفريقي).

خط الدفاع : اودوين أوليري – موشى جاولاو – أوبيلي نكنجا – ليوتويستي تشيرلتسو – بويتوميلو مافوكو – بيلونتلي ليرولي – جونتيلي مورامو -مباريثا.

خط الوسط : ساتو أوجبوتسي – بونولو – كابيلو سيكانيانج – ليمبوني تشيرليتسو – أوفينتسي ناتو (أتليتكو كالكاتا، الهند) – جالابجوي مويانا – كارابو فيري – موجوجي جابونامونج – جويل موجوروسي (بلومفونتيك سيلتيك، جنوب إفريقيا) – موجاكلودي نجيلي (بلاتنيوم ستارز، جنوب إفريقيا) – ليبوجانج ديتسيلي – خاموستسيلي كوفينجوا – سينجلومي بوي – أونكاشتيسي ماكانجتي.

الهجوم : جيرومي راماتاكاواني – موكاجاثي موكاجاثي – كينانو كيجيثوليتسيلي.

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