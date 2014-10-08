نجل ياسر ريان ضمن 6 ناشئين في تدريبات الأهلي

/أ ش أ/ حرص الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى علي تصعيد 6 لاعبين من فريق الشباب وقطاع الناشئين لتعويض غياب الدوليين عن تدريبات الفريق الثلاثاء.

وحرص جاريدو علي الاجتماع بمجموعة الشباب قبل انطلاق المران وطالبهم بالظهور بشكل يضيف إلي تدريبات الفريق أملا في الاعتماد عليهم في الفترة المقبلة.

ويعد أبرز العناصر المتواجدة باستمرار من اللاعبين الذين تم تصعيدهم هما محمد هاني الظهير الأيمن وإيهاب ياسر ريان الظهير الأيسر.

من جانب آخر، واصل الأثيوبي صلاح الدين سعيد مهاجم النادي الأهلي التدريبات التأهيلية من الإصابة التي تعرض لها بشد في عضلة السمانة مؤخرا خلال لقاء السوبر المصري.