أخبار عاجلة

كأس البرتغال: ملخص الشوط الأول لمباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال بين تشافيس وفيتوريا جيماريش -
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
إيناسيو يحضر مباراة الزمالك والشرقية -
«كوليبالي» يتسبب في حيرة حسام البدري -
فيديو| سيف زاهر: إنجازات محمود طاهر تُدون في كتب.. وحسن حمدي كان قاسيا -
مساء dmc - العرب اللندنية : ترامب أشاد بالرئيس السيسي ووصفه بالرائع -
مساء dmc - إريك تريجر : لقاء الرئيسين أفضل فرصة لترامب لإبرام إتفاقيات جيدة مع السيسي -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : ترامب أكد دعمه لضخ إستثمارات أمريكية في مصر -
حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الهدف الأول لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نجل ياسر ريان ضمن 6 ناشئين في تدريبات الأهلي

Google+ Print
نجل ياسر ريان ضمن 6 ناشئين في تدريبات الأهلي نجل ياسر ريان ضمن 6 ناشئين في تدريبات الأهلي

/أ ش أ/ حرص الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى علي تصعيد 6 لاعبين من فريق الشباب وقطاع الناشئين لتعويض غياب الدوليين عن تدريبات الفريق الثلاثاء.

وحرص جاريدو علي الاجتماع بمجموعة الشباب قبل انطلاق المران وطالبهم بالظهور بشكل يضيف إلي تدريبات الفريق أملا في الاعتماد عليهم في الفترة المقبلة.

ويعد أبرز العناصر المتواجدة باستمرار من اللاعبين الذين تم تصعيدهم هما محمد هاني الظهير الأيمن وإيهاب ياسر ريان الظهير الأيسر.

من جانب آخر، واصل الأثيوبي صلاح الدين سعيد مهاجم النادي الأهلي التدريبات التأهيلية من الإصابة التي تعرض لها بشد في عضلة السمانة مؤخرا خلال لقاء السوبر المصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع