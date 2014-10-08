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اقتحام مركز شرطة بأسوان وتهريب مجموعة من المحتجزين.. والأمن يرد بـ«الغاز المسيل»

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اقتحام مركز شرطة بأسوان وتهريب مجموعة من المحتجزين.. والأمن يرد بـ«الغاز المسيل» اقتحام مركز شرطة بأسوان وتهريب مجموعة من المحتجزين.. والأمن يرد بـ«الغاز المسيل»

أرشيفية

قامت قوات الأمن بأسوان، باستخدام قنابل الغاز لمنع اقتحام الأهالى لمركز شرطة نصر النوبة، لتهريب مجموعة من المحتجزين على خلفية مشاجرة وقعت اليوم، بقرية إبريم بسبب أولوية الحصول على الخبز.

وكان اللواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة نصر النوبة بتجمع العشرات من النوبيين خلف المركز ويحاولون تهريب ذويهم المحتجزين على خلفية مشاجرة وقعت صباح اليوم، بين مجموعة من الصعايدة ومجموعه من النوبين وأسفرت عن إصابة 7 من الطرفين، وتم إلقاء القبض على 6 من المتهمين.

وتجمع حوالي 40 شخص نوبي خلف ديوان مركز نصر النوبة وقاموا بإلقاء الحجارة علي المركز لمحاولة تهريب ذويهم فقامت الشرطة بالتعامل معهم بالغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وتمكن ضباط المركز برئاسة الرائد محمود حامد رئيس مباحث مركز نصر النوبة والنقيب احمد صبرى والملازم اول عصام الشناوى من القبض علي 3 منهم وهم المدعو ممدوح سالم امام 32 سنة موظف بشركة إعمار ومقيم بقرية إبريم ومحمد عبد المنعم محمد 29 سنة موظف بشركة الشرق للكيماويات ومقيم الشيخ هارون بمدينة أسوان وبدر سليمان بدر 20 سنة طالب ومقيم بلانة.

وتحرر المحضر رقم (1875) جنح مركز نصر النوبة وجاري العرض علي النيابة.

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