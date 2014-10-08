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ملكة جمال لبنان 2014 سالي جريج: "وجد أعضاء لجنة التحكيم فيّ مواصفات لا تتوفر في الأخريات"

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ملكة جمال لبنان 2014 سالي جريج: "وجد أعضاء لجنة التحكيم فيّ مواصفات لا تتوفر في الأخريات" ملكة جمال لبنان 2014 سالي جريج: "وجد أعضاء لجنة التحكيم فيّ مواصفات لا تتوفر في الأخريات"

الثلاثاء 07-10-2014 21:24

في أوّل حديث لها إلى قناة LBCI، بعد انتخابها ملكة جمال لبنان 2014، أشارت سالي جريج إلى أنّها لم تتوقّع فوزها باللقب على الإطلاق، وأنها لا تزال حتى الآن متفاجئة وتشعر بخفقان في قلبها. و أوضحت سالي: "صحيح أنني أملك كلّ مواصفات الملكة، ولكنني تريّثت حتى بلغت سنّ الـ24 لكي أشارك في مسابقة ملكة جمال لبنان، لأنني فضّلت أنّ أنهي دراستي الجامعية أولاً، كي أكون جديرة باللقب أكثر".

وعن السبب الذي جعل أعضاء لجنة التّحكيم تختارها دون المشاركات الـ14 اللواتي تنافسن معها على لقب ملكة جمال لبنان، قالت سالي: "الكلّ جيّدات، ولكن ربما وجد أعضاء لجنة التّحكيم فيّ مواصفات لا تتوفر في الفتيات الأخريات".

ورجّحت جريج أن يكون انشغال وسائل الإعلام بالوضع الأمني في لبنان هو السبب في عدم تغطية نشاطات الملكة التي سبقتها، مع تأكيدها أنّها لا تسعى إلى جذب الإعلام إليها، بقدر حرصها على الاهتمام بقضايا الوطن، موضحةً أنّ مشروعها سيكون الدفاع عن قضايا المرأة المعنّفة، وحثّ النساء على خوض المعترك السياسي، في الوقت الذي أشارت فيه إلى أنّها شخصياً لا تفكّر في العمل بالسياسة، على الأقلّ في المرحلة الحالية.

 

 

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