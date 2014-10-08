"يلدا" فيلم لبناني من أصل إيراني يجمع بين علاقات الحب وذكريات ما بعد الموت

بيروت - سيدتي نت

يشارك الفيلم الوثائقي القصير "يلدا" للمخرجة رشا فرج، بين ستة أفلام لبنانية قصيرة ووثائقية، في اثنتين من فئات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان "بيروت الدولي للسينما"، التي تقام بين الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل والتاسع منه في صالات سينما "أبراج" في بيروت.

وتدور أحداث الفيلم الذي يمتد لـ36 دقيقة حول فتاة تدعى "يلدا"، تنجو وحدها من حادث سير فيما يلقى أصدقاؤها الأربعة؛ وهم ثلاثة شبّان وفتاة حتفهم، عندما كانوا جميعاً يوصلون صديقهم النازح السوري الذي قرر العودة إلى بلده.

وأرادت المخرجة رشا فرج أنّ تعكس من خلال فيلمها علاقات الحب والصداقة، والعلاقة بالوطن، والمشاعر النّاجمة عن الموت وخسارة الأحبة. كما يروي الفيلم قصة 5 شخصيات لكل شخصية قصتها المختلفة.

ومن خلال فيلم "يلدا" تحاول المخرجة إيصال فكرة أنّ الموت لي أمر مرعب بحد ذاته، إنما بما يتركه للأحياء من بقايا الراحلين، في إشارة منها إلى أنّ الذكريات هي لبّ المشكلة وليس الموت.

أما اسم "يلدا" فهو أساساً يرمز إلى العيد الذي يحتفل به الإيرانيون في آخر يوم من فصل الخريف، وهي الليلة الأطول في السّنة وأكثرها ظلمة، في تقليد يعتقدون أنه يبعد النحس عنهم.