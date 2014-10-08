بالأسماء..تصفية 3 من قيادات «بيت المقدس» فى حملة أمنية لقوات الجيش جنوب رفح

كشفت قوات الجيش، هوية 3 من قيادات تنظيم أنصار ”بيت المقدس”، ممن تمت تصفيتهم في حملة عسكرية، اليوم الثلاثاء، في مدينة رفح بشمال سيناء.

وأكدت مصادر عسكرية، أن وحدات الجيش، تمكنت من تصفية خلف أبو عتيق ونجليه فتحي ومحمد، المتهمين بقتل ضباط وجنود مذابح رفح الثلاثة، ووصفت المصادر المتهمين الثلاثة بأنهم من أشد العناصر التكفيرية في التنظيم.

وقتل التكفيرين الثلاثة، حسب المصادر، عقب مداهمة الجيش لأماكن اختبائهم في منطقة الكيلو 17 جنوب رفح، بينما تكثف قوات الجيش جهودها للتعرف على هوية باقي العناصر التي قُتلت خلال مواجهات اليوم والبالغ عددهم قرابة الـ 16 تكفيريًا.