بالصور.. مقتل 9 من المتظاهرين في مواجهات مع الشرطة التركية

ارتفع عدد القتلى من المحتجين الأكراد في المدن الكردية الواقعة جنوبي تركيا احتجاجاً على حصار مدينة كوباني السورية إلى 9 قتلى، فيما استمرت التظاهرات والاشتباكات بين المحتجين والشرطة التركية.

ورغم فرض السلطات التركية، حظراً للتجوال في المدن الكردية الجنوبية، إلا إن المواجهات مع قوات الأمن التركية استمرت، ما أدى في البداية إلى سقوط قتيلين في صفوف المتظاهرين، لكن لاحقاً أفادت وسائل الإعلام التركية بسقوط 9 قتلى.

ووفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام التركية، فقد قتل اثنان في مقاطعة سيرت، بينما قتل ثالث في باتمان، في حين قتل الرابع، ويبلغ من العمر 25 عاماً، في مدينة موش شرقي البلاد.

وقالت صحيفة “حرييت”، إن القتيل في “موش” أصيب بطلق ناري لم يعرف مصدره، فيما أكدت محطة “إن تي في” أنه أصيب برأسه بقنبلة مسيلة للدموع أطلقتها الشرطة.

وفي مدينة ديار بكر في جنوب شرق البلاد والتي تعتبر “عاصمة” الأكراد قتل شخص خلال مواجهات بين ناشطين أكراد وأنصار حزب إسلامي.

وجاءت هذه التظاهرات تلبية لدعوة من الحزب الجمهوري الشعبي، وهو الحزب الكردي الرئيسي في تركيا بشكل أساسي، وضمت آلاف الأشخاص ساروا في شوارع إسطنبول وأنقرة والعديد من مدن جنوب شرق البلاد حيث أكثرية السكان من الأكراد.

وفرضت قوات الأمن حظر التجول في ديار بكر والعديد من أحياء مدينتي ماردين وفان في شرق البلاد، بينما سارع وزير الداخلية إيفكان علاء مساء الثلاثاء إلى توجيه دعوة إلى الهدوء.

وندد المتظاهرون برفض أنقرة التدخل عسكريا لنجدة المدينة السورية التي باتت مهددة بالسقوط بأيدي قوات تنظيم الدولة بين لحظة وأخرى.