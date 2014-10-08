الأمن التركي يفض مظاهرات أكراد يطالبون أنقرة بالتدخل عسكريا في عين العرب

خرج آلاف الأكراد في مدن تركية عدة في مظاهرات غاضبة مطالبين الحكومة التركية بتقديم الدعم العسكري للمدافعين عن بلدة عين العرب «كوباني» الحدودية السورية التي باتت على وشك السقوط في أيدي مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.

واستخدمت الشرطة التركية قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه ضد المحتجين الذين خرجوا في 6 مدن تركية.

وأفادت تقارير محلية بأن شخصا قتل خلال المظاهرات.

وتتمركز دبابات الجيش التركي في مواقع عدة على تلة حدودية تطل على عين العرب «كوباني».

وتفيد التقارير بأن مسلحي «داعش» كثفوا هجماتهم على عين العرب البلدة في الوقت الذي تدور فيه «حرب شوارع» بينهم وبين مقاتلين أكراد مدافعين عن البلدة.

وذكر نشطاء أن مسلحي «الدولة الإسلامية» دخلوا إلى الضاحية الجنوبية من عين العرب واستولوا على بنايات عدة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي كثف فيه التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضرباته الجوية لمسلحي «داعش» غير أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قال في وقت سابق إن سقوط عين العرب «كوباني» بات وشيكا مطالبا بعملية عسكرية برية.

وانتشرت الاحتجاجات في عدد من المدن التركية ووقع خلالها اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين الذين أحرقوا السيارات وإطارات السيارات في اسطنبول أكبر مدن تركيا وفي العاصمة انقرة أيضا.

وقالت وسائل إعلام محلية إن «شابا عمره 25 عاما قتل في مدينة فارتو باقليم موش الشرقي».

كما أصيب 6 أشخاص في مصادمات بين أفراد شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين.

وأعلنت السلطات في اقليم ماردين الحدودي فرض حظر التجوال في أعقاب احتجاجات عنيفة.