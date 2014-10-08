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دييجو كوستا يحتفل بعيد ميلاده الـ26 مع المنتخب الإسباني

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دييجو كوستا يحتفل بعيد ميلاده الـ26 مع المنتخب الإسباني دييجو كوستا يحتفل بعيد ميلاده الـ26 مع المنتخب الإسباني

مدريد، (إفي): احتفل مهاجم منتخب إسبانيا صاحب الأصول البرازيلية، دييجو كوستا اليوم بعيد ميلاده الـ26 في معسكر الفريق بالمدينة الرياضية.

وفاجىء لاعبو الفريق زميلهم بكعكة من الشوكولاتة والفراولة للاحتفال بعيد مولده، والذي ربما تكون امنيته فيه هي تسجيل أول هدف مع الإسباني.

ويخوض كوستا سادس مباراة دولية له مع "لاروخا" أمام سلوفاكيا بعد غد الخميس في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2016).

ونشر الموقع الرسمي للمنتخب صورا للحفل الذي قام به اللاعبون حيث كان يجلس كوستا وهو يطفىء الشموع بجانب كل من خوان برنات واندر ايتوراسبي وسيزار ازبيليكويتا ورودريجو مورينو وكيكو كاسيا وسانتي كازورلا وداني كارباخال.

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